На Украине начали создавать сеть военных лицеев - РИА Новости, 28.11.2025
19:52 28.11.2025
На Украине начали создавать сеть военных лицеев
Украинские власти на фоне снижения возраста мобилизации начали создавать сеть военных лицеев, сообщил глава минобороны Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
украина
николаевская область
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
николаевская область
в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинские власти на фоне снижения возраста мобилизации начали создавать сеть военных лицеев, сообщил глава минобороны Украины Денис Шмыгаль.
"Развиваем сеть военных лицеев… Строим новые и развиваем уже имеющиеся лицеи. Наша цель – чтобы в каждой области было по меньшей мере одно новейшее военное образовательное учреждение", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине заявили о "потере контроля" Зеленского из-за отставки Ермака
Вчера, 19:43
Министр отметил, что первый такой лицей появится в Николаевской области.
Ранее Зеленский объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Правда в конфликте на Украине на стороне России, заявил чилийский писатель
Вчера, 19:20
 
В миреУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
