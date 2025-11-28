В Чернигове прогремел взрыв

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в пятницу в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги в области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу телеканал уже несколько раз сообщал о взрывах в городе.
"В Чернигове был слышен взрыв" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
