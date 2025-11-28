В Чернигове прогремел взрыв

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в пятницу в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги в области, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее в пятницу телеканал уже несколько раз сообщал о взрывах в городе.