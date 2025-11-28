МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Чилийский писатель, автор книги "Дети Донбасса" Патрисио Мери Белл, побывавший недавно в Донбассе, считает, что правда в конфликте на Украине на стороне России, рассказал он сам РИА Новости.

"Я не пророссийский, я не проукраинский, я за правду. А правда на стороне России ... (В Донбассе ) живут 3 миллиона человек благодаря российской армии... Я видел спокойных людей, я видел их счастливыми, я видел, как они вешают российские флаги на свои дома", - сказал он.

"Я призываю Борича приехать в Россию. Пусть он приедет в Россию и посетит Донбасс, прежде чем говорить, как это сделал я. Многие чилийские журналисты приезжали в Донбасс, но с украинской стороны, с украинской риторикой, повторяя ложь, не проводя расследования", - сказал писатель.