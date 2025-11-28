https://ria.ru/20251128/ukraina-2058480427.html
Правда в конфликте на Украине на стороне России, заявил чилийский писатель
Правда в конфликте на Украине на стороне России, заявил чилийский писатель - РИА Новости, 28.11.2025
Правда в конфликте на Украине на стороне России, заявил чилийский писатель
Чилийский писатель, автор книги "Дети Донбасса" Патрисио Мери Белл, побывавший недавно в Донбассе, считает, что правда в конфликте на Украине на стороне России
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Чилийский писатель, автор книги "Дети Донбасса" Патрисио Мери Белл, побывавший недавно в Донбассе, считает, что правда в конфликте на Украине на стороне России, рассказал он сам РИА Новости.
"Я не пророссийский, я не проукраинский, я за правду. А правда на стороне России
... (В Донбассе
) живут 3 миллиона человек благодаря российской армии... Я видел спокойных людей, я видел их счастливыми, я видел, как они вешают российские флаги на свои дома", - сказал он.
Писатель рассказал, что в Чили
занимают сторону Украины
в конфликте, потому что президент Габриэль Борич
объявил себя другом Владимира Зеленского
.
"Я призываю Борича приехать в Россию. Пусть он приедет в Россию и посетит Донбасс, прежде чем говорить, как это сделал я. Многие чилийские журналисты приезжали в Донбасс, но с украинской стороны, с украинской риторикой, повторяя ложь, не проводя расследования", - сказал писатель.
Патрисио Мери Белл недавно вернулся из поездки в Донбасс. Его книга - журналистское расследование о судьбах русскоязычного населения в условиях боевых действий и обстрелов. Автор рассказывает о страданиях мирных жителей, в том числе детей, и поднимает вопрос ответственности украинских нацистов за происходящее. Книга написана на основе серии интервью с очевидцами событий в Донбассе.