https://ria.ru/20251128/ukraina-2058438845.html
В Ивано-Франковске родственники боевиков ВСУ устроили акцию протеста
В Ивано-Франковске родственники боевиков ВСУ устроили акцию протеста - РИА Новости, 28.11.2025
В Ивано-Франковске родственники боевиков ВСУ устроили акцию протеста
Родственники боевиков 102-й бригады ВСУ, которая действует в окрестностях города Гуляйполе в Запорожской области, устроили акцию протеста в Ивано-Франковске,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:23:00+03:00
2025-11-28T17:23:00+03:00
2025-11-28T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивано-франковск
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902902372_0:0:1041:585_1920x0_80_0_0_fc6947f3912a2c205ac90ab7ff9aa27b.jpg
https://ria.ru/20250828/ukraina-2038210273.html
ивано-франковск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902902372_129:0:909:585_1920x0_80_0_0_f28199443841cc84f088a7827fb6f76f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивано-франковск, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковск, Вооруженные силы Украины, Украина
В Ивано-Франковске родственники боевиков ВСУ устроили акцию протеста
В Ивано-Франковске родственники военных ВСУ вышли на акцию протеста
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Родственники боевиков 102-й бригады ВСУ, которая действует в окрестностях города Гуляйполе в Запорожской области, устроили акцию протеста в Ивано-Франковске, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Это уже третий митинг, проведенный родственниками 102-й бригады территориальной обороны. Люди требуют от командования ВСУ
провести ротацию и эвакуировать боевиков, которые попали в окружение в окрестностях Гуляйполя", - сказал собеседник агентства.
По данным силовиков, боевики 77-го батальона 102-й бригады оказались "зажаты" между наступающими частями российской группировки войск "Восток", с одной стороны, и заградительными отрядам 225-го штурмового полка ВСУ, с другой.
Об отправке на участок заградительных отрядов, сформированных из бывших осужденных, ранее сообщили родственники украинских военнослужащих в комментариях на официальных ресурсах ВСУ в соцсетях. В российских силовых структурах в среду заявили РИА Новости, что штурмовики 225-го полка ВСУ не дают выйти из окружения украинской бригаде территориальной обороны, действуя как заградотряд.