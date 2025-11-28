В Ивано-Франковске родственники боевиков ВСУ устроили акцию протеста

ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Родственники боевиков 102-й бригады ВСУ, которая действует в окрестностях города Гуляйполе в Запорожской области, устроили акцию протеста в Ивано-Франковске, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

"Это уже третий митинг, проведенный родственниками 102-й бригады территориальной обороны. Люди требуют от командования ВСУ провести ротацию и эвакуировать боевиков, которые попали в окружение в окрестностях Гуляйполя", - сказал собеседник агентства.

По данным силовиков, боевики 77-го батальона 102-й бригады оказались "зажаты" между наступающими частями российской группировки войск "Восток", с одной стороны, и заградительными отрядам 225-го штурмового полка ВСУ, с другой.