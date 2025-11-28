Рейтинг@Mail.ru
На Украине выставили на торги активы компании, принадлежавшей россиянам - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058421334.html
На Украине выставили на торги активы компании, принадлежавшей россиянам
На Украине выставили на торги активы компании, принадлежавшей россиянам - РИА Новости, 28.11.2025
На Украине выставили на торги активы компании, принадлежавшей россиянам
Агентство по поиску и менеджменту активов запустило сбор тендерных предложений на активы IDS Ukraine, производящей минеральную воду, для их последующего сбыта... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:45:00+03:00
2025-11-28T16:45:00+03:00
украина
михаил фридман
петр авен
владимир зеленский
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764030484_571:877:2651:2047_1920x0_80_0_0_e1e095c3e3ec66af1f50c4e0fcc84516.jpg
https://ria.ru/20250704/zelenskij-2027263716.html
https://ria.ru/20250308/ukraina-2003748587.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764030484_691:722:2458:2047_1920x0_80_0_0_6f2ca32895a5d28e913969959725df4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, михаил фридман, петр авен, владимир зеленский, служба безопасности украины
Украина, Михаил Фридман, Петр Авен, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
На Украине выставили на торги активы компании, принадлежавшей россиянам

На Украине выставили на торги активы принадлежавшей Авену и Фридману IDS Ukraine

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с флагом Украины
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Агентство по поиску и менеджменту активов запустило сбор тендерных предложений на активы IDS Ukraine, производящей минеральную воду, для их последующего сбыта на аукционе в пятницу, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
В марте Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины заявило об изъятии 137 миллионов гривен (более 3,3 миллиона долларов) со счетов компаний, связанных с российскими предпринимателями Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Активы компании IDS Ukraine ранее принадлежали обоим предпринимателям.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Зеленский предложил конфисковать 1592 российских вагона
4 июля, 18:05
"Правительство выставляет на конкурс на определение управляющего активами IDS Ukraine, производителя известных брендов минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская". Сегодня Агентство по поиску и менеджменту активов запустило сбор тендерных предложений. Он будет длиться до 18.00 (19.00 по мск - ред.) 12 декабря 2025 года. Сам аукцион будет проходить на платформе Prozorro в декабре 2025 года", - написала премьер-министр в своем Telegram-канале.
Как добавила Свириденко, государство передаст в управление корпоративные права компаний, обеспечивающих полный цикл производства воды, от добычи до дистрибуции. По ее словам, по условиям аукциона прибыль от деятельности IDS Ukraine будет направляться в государственный бюджет Украины, "за исключением вознаграждения управляющего".
Служба безопасности Украины 6 октября 2024 года сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. До этого минюст Украины заявлял, что подал иск в суд о конфискации активов компаний, которые связаны с ними.
Владимир Зеленский в ноябре 2023 года ввел санкции против девяти компаний, которые связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом.
В сентябре 2023 года СБУ заявляла, что завела новое уголовное дело против Фридмана, которого подозревают в финансировании российской военной операции на Украине. Ранее правоохранительные органы Украины завели против Фридмана уголовное дело по подозрению в выводе капитала.
Михаил Фридман и Петр Авен - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
На Украине изъяли более 3,3 миллиона долларов со счетов Фридмана и Авена
8 марта, 00:02
 
УкраинаМихаил ФридманПетр АвенВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала