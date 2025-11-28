На Украине выставили на торги активы компании, принадлежавшей россиянам

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Агентство по поиску и менеджменту активов запустило сбор тендерных предложений на активы IDS Ukraine, производящей минеральную воду, для их последующего сбыта на аукционе в пятницу, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В марте Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины заявило об изъятии 137 миллионов гривен (более 3,3 миллиона долларов) со счетов компаний, связанных с российскими предпринимателями Михаилом Фридманом Петром Авеном . Активы компании IDS Ukraine ранее принадлежали обоим предпринимателям.

"Правительство выставляет на конкурс на определение управляющего активами IDS Ukraine, производителя известных брендов минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская". Сегодня Агентство по поиску и менеджменту активов запустило сбор тендерных предложений. Он будет длиться до 18.00 (19.00 по мск - ред.) 12 декабря 2025 года. Сам аукцион будет проходить на платформе Prozorro в декабре 2025 года", - написала премьер-министр в своем Telegram-канале

Как добавила Свириденко, государство передаст в управление корпоративные права компаний, обеспечивающих полный цикл производства воды, от добычи до дистрибуции. По ее словам, по условиям аукциона прибыль от деятельности IDS Ukraine будет направляться в государственный бюджет Украины, "за исключением вознаграждения управляющего".

Служба безопасности Украины 6 октября 2024 года сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. До этого минюст Украины заявлял, что подал иск в суд о конфискации активов компаний, которые связаны с ними.

Владимир Зеленский в ноябре 2023 года ввел санкции против девяти компаний, которые связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом.