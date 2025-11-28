Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве

© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве

Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. После обысков Национального коррупционного бюро Украины (НАБУ) Андрей Ермак подал в отставку. Глава киевского режима анонсировал "перезагрузку офиса" и переговоры по кандидатам на освободившийся пост. К чему приведут изменения на Банковой — в материале РИА Новости.

Обыск с отставкой

Утром — обыски, вечером — отставка. Андрей Ермак возглавлял офис Зеленского с 2020-го. СМИ называли его "серым кардиналом украинской политики". Именно ему приписывали самые важные решения Киева. Громкие увольнения, кадровые перестановки и уголовные дела — все Ермак.

Но Зеленский не стал затягивать с указом об увольнении и пообещал "перезагрузку офиса президента". В ближайшие дни в Киеве определятся с заменой.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отмечает, что Ермак генерировал значимые идеи для режима и был ключевым переговорщиком по конфликту в Донбассе, а потом и в целом на Украине.

"Серых кардиналов никто не любит. И в этом контексте еще появились новости о коррупции. Естественно, негатив украинцев усиливается и перетекает на главу государства", — указывает политолог.

И добавляет: с другой стороны, Зеленский, вероятно, убирает Ермака с официальной должности, но оставит его ключевым неформальным консультантом. Таким образом, ничего особенного не произойдет, если только экс-главу офиса не отправят за решетку.

"Не стоит рассчитывать на реальные изменения в нынешних условиях. Скорее всего, найдут новое лицо, полностью подконтрольное тому же Ермаку — реальному управляющему всей государственной системой Украины", — полагает эксперт.

Доброе утро

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака утром 28 ноября: у него на работе и в квартире прошли следственные мероприятия в рамках дела "Мидас", в котором замешано ближайшее окружение Зеленского.

© Фото : соцсети Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака © Фото : соцсети Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака

Ранее украинские СМИ сообщали, что Ермак обеспечивал силовое прикрытие "кошельку Зеленского" Тимуру Миндичу, а также нескольким членам правительства и бизнесменам, участвовавшим в воровстве бюджетных средств, выделенных на защиту энергетических объектов. Предполагаемая преступная группа получила таким образом не меньше 100 миллионов долларов. А когда НАБУ и САП вышли на их след, Ермак приказал надавить на антикоррупционные органы, чтобы они не смогли действовать дальше. За решеткой оказались пять следователей НАБУ, двух из которых обвинили в работе на Россию. Кроме того, руководитель ОП хотел посадить главу САП Александра Клименко.

В НАБУ дали Ермаку прозвище Али-Баба. Украинская оппозиция считает, что именно он, а не Миндич был мозговым центром преступной группы. Медиа даже стали называть операцию "Мидас" делом "Али-Бабы и 40 разбойников" — примерно такое количество человек замешано в коррупционном скандале. Ермак при этом обвиняет в клевете опального олигарха Игоря Коломойского, сидящего в тюрьме уже около трех лет.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Андрей Ермак © AP Photo / Evgeniy Maloletka Андрей Ермак

Примечательно, что накануне обыска у Ермака на допрос в НАБУ пришел бывший министр обороны и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. У антикоррупционных ведомств есть записи его разговоров с Миндичем. Следователи пока не раскрывают их содержание и считают Умерова "свидетелем", но очевидно, что бывший министр обороны в какой-то степени причастен к масштабным хищениям средств. Сам Умеров утверждает, что кристально чист перед законом. Украинские медиа не исключают, что он мог дать показания против Ермака.

Своих не бросает

За неделю до этого представители НАБУ и САП встретились с Зеленским и рассказали, что у них есть все необходимое для выдвижения официальных обвинений в адрес Ермака и Умерова. Как сообщают украинские СМИ, Зеленский выслушал их, после чего решил доверить своим подручным переговоры с США по мирным переговорам с Россией. Таким образом он надеялся придать им вид защитников республики и спасти от уголовного преследования.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Рустем Умеров © AP Photo / Mindaugas Kulbis Рустем Умеров

Однако глава НАБУ Семен Кривонос заверил, что его сотрудники не остановятся из-за "геополитики". По его словам, в рамках дела "Мидас" все равно будут выдвинуты новые обвинения и не все они касаются хищений в энергетическом секторе.

Также он подчеркнул, что в результате серии обысков у представителей правящей элиты НАБУ изъяло сотни компьютеров и мобильных телефонов, на них — тысячи записей.

© Фото : НАБУ Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики © Фото : НАБУ Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики

"Мы не остановимся, мы уверены, что должны довести это дело до конца и показать украинскому обществу, сколько средств было украдено, сколько их было превращено в дорогие виллы в Швейцарии, квартиры, недвижимость, деньги на счетах. И все это вернуть обратно в украинский бюджет. Это — наша задача", — пообещал Кривонос.

Друг за друга

Опрос компании "Социополис" показал, что попытка Зеленского вывести Ермака из-под критики, доверив ему переговоры с США, провалилась. Так, 70 процентов украинцев поддерживают увольнение главы офиса президента. При этом только 15 процентов не верят в его причастность к воровству.

© AP Photo / Andrew Medichini Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия © AP Photo / Andrew Medichini Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия

В свою очередь, западные СМИ спрогнозировали разрастание политического кризиса на Украине. NBC считает, что Зеленский зря поставил Ермака во главе украинской переговорной группы, так как скандал вокруг него ослабляет международные позиции Киева. Газета The Telegraph и вовсе спрогнозировала госпереворот на Украине.

"Правительство Украины рискует быть свергнутым на фоне того, что крупных политических деятелей обвиняют в коррупции", — отмечает издание.

Украинский политолог Константин Бондаренко считает такие оценки небезосновательными.

© Фото опубликовал Андрей Ермак Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге © Фото опубликовал Андрей Ермак Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге

"Ермак возглавил ОП в 2020 году и с тех пор выстраивал под себя всю украинскую вертикаль власти. К концу 2025-го он не взял под контроль только Главное разведывательное управление (ГУР)", — отмечает Бондаренко.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Участники акции протеста в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky Участники акции протеста в Киеве

"Зеленский и Ермак — одна команда, причем Зеленский сам это подтвердил в последних обращениях к украинцам. И тем самым пошел ва-банк. НАБУ это не смутило, поэтому Зеленский был вынужден себя унизить, уволив соратника. Качество госуправления, конечно, пострадает — у Зеленского короткая скамейка запасных, но к окончательному развалу Украины это не приведет. Но если бы Ермак остался, то Зеленский ушел бы чуть позже вместе с ним. Тогда пришлось бы формировать коалиционное правительство из политиков, которые ненавидят друг друга. Вот тогда будущее республики оказалось бы под большим вопросом", — рассуждает Денисов.