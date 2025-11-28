СМИ: главе САП готовили обвинение из-за дела Миндича, но процесс остановили

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Главе украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко готовили обвинение из-за ведущегося расследования коррупционного скандала в сфере энергетики, однако процесс остановили, сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.
Издание "Украинская правда" 24 ноября сообщало, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вскоре после начала расследования коррупции в сфере энергетики поручил подконтрольным правоохранителям подготовить дело в отношении главы САП Александра Клименко.
"Из-за дела Миндича глава САП Александр Клименко мог стать фигурантом уголовного расследования. Клименко готовили подозрение, однако сейчас оформлять его документально и вручать не будут. Все боятся Клименко подозрение вручать", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Кто и чего именно боится, в издании не уточнили.
Примечательно, добавляет издание, что именно Клименко должен был подписывать обвинение Ермаку, если обыски дадут для этого основания. Что касается возможного обвинения в адрес самого Клименко, то, поданным источников издания, оно готовилось на фоне крупного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП по делу бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича.
Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Ермак поручил подготовить дело против главы САП, пишут СМИ
24 ноября, 11:36