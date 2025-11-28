СМИ: главе САП готовили обвинение из-за дела Миндича, но процесс остановили

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Главе украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко готовили обвинение из-за ведущегося расследования коррупционного скандала в сфере энергетики, однако процесс остановили, сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.