13:49 28.11.2025 (обновлено: 13:50 28.11.2025)
Адвокат: организаторы аферы с квартирой Долиной могут находиться на Украине
Адвокат: организаторы аферы с квартирой Долиной могут находиться на Украине
украина, москва, одинцово, лариса долина, общество
Украина, Москва, Одинцово, Лариса Долина, Общество
БАЛАШИХА (Московская обл.), 28 ноя - РИА Новости. Организаторы аферы с квартирой певицы Ларисы Долиной могут находиться на территории Украины, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Андрея Основы Асим Алыев.
"Они могут быть не на территории нашей страны… Предположительно, могут находиться на Украине", - сказал защитник после приговора Балашихинского горсуда.
Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной
13:03
Курьер Анжела Цырульникова приговорена к 7 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей. Дмитрий Леонтьев получил 7 лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Артур Каменецкий – 7 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа – 4 года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
В прениях сторон гособвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от 6 до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, прокурор просил об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.
Как сообщала прокуратура, подсудимые также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона - у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллионов, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникова в июле 2024 года была задержана с поличным при получении муляжа денежных средств.
Защита обжалует приговор фигурантам дела об афере с квартирой Долиной
13:13
 
