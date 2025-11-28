Рейтинг@Mail.ru
На Западе предрекли Европе проблемы "вселенского" масштаба из-за плана США - РИА Новости, 28.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 28.11.2025
На Западе предрекли Европе проблемы "вселенского" масштаба из-за плана США
Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта может обернуться серьезными проблемами для европейской экономики, пишет... РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта может обернуться серьезными проблемами для европейской экономики, пишет Reuters.

"Если Европа окажется на годы обременена нестабильной Украиной то, это грозит финансовой черной дырой", — говорится в публикации.
Всемирный банк сообщал, что эта восточноевропейская страна должна восстанавливаться за счет иностранных правительств, международных организаций и частных инвесторов, указывает издание. Однако, добавляет агентство, Киев вряд сможет привлечь частный иностранный капитал, из-за чего восстановление в первую очередь ляжет на плечи Европы.

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Однако журнал Politico также писал со ссылкой на источники, что позже в план внесли изменения в пункты, касающиеся территорий и другие чувствительные вопрос.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил, что Москва изучила изначальный план по украинскому урегулированию. При этом проектов договора не было — только список вопросов, которые предлагалось обсудить. В то же время Россия согласна, что план может быть положен в основу будущих договоренностей, добавил глава государства.
