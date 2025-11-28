На Западе предрекли Европе проблемы "вселенского" масштаба из-за плана США

Всемирный банк сообщал, что эта восточноевропейская страна должна восстанавливаться за счет иностранных правительств, международных организаций и частных инвесторов, указывает издание. Однако, добавляет агентство, Киев вряд сможет привлечь частный иностранный капитал, из-за чего восстановление в первую очередь ляжет на плечи Европы.



На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Однако журнал Politico также писал со ссылкой на источники, что позже в план внесли изменения в пункты, касающиеся территорий и другие чувствительные вопрос.



Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил, что Москва изучила изначальный план по украинскому урегулированию. При этом проектов договора не было — только список вопросов, которые предлагалось обсудить. В то же время Россия согласна, что план может быть положен в основу будущих договоренностей, добавил глава государства.