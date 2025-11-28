Рейтинг@Mail.ru
СМИ: правительству Украины грозит свержение из-за коррупционного скандала
13:36 28.11.2025
СМИ: правительству Украины грозит свержение из-за коррупционного скандала
СМИ: правительству Украины грозит свержение из-за коррупционного скандала
Правительству Украины грозит свержение из-за разворачивающегося в стране коррупционного скандала, пишет издание Telegraph. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
украина
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
украина
В мире, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
СМИ: правительству Украины грозит свержение из-за коррупционного скандала

Telegraph: правительство Украины могут свергнуть из-за коррупционного скандала

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительству Украины грозит свержение из-за разворачивающегося в стране коррупционного скандала, пишет издание Telegraph.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в пятницу провели обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. По информации СМИ, обыски связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают отставку Ермака
13:31
"Правительство Украины рискует быть свергнутым на фоне того, как крупных (политических - ред.) деятелей обвиняют в коррупции", - говорится в публикации газеты.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
NBC: обыски у Ермака грозят еще сильнее ослабить позиции Зеленского
13:32
 
В миреУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
