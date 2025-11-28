В Британии сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вчера поставил Украине ультиматум, пишет Daily Express.
"Выступая в четверг перед журналистами, российский лидер выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум: "Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся", — говорится в публикации.
Так же издание обратило внимание на слова Путина, что если ВСУ не уйдут, то российские военные добьются своих целей военным путем.
Эти заявления глава России сделал накануне на пресс-конференции в Киргизии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
