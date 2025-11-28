Рейтинг@Mail.ru
В Британии сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине
12:47 28.11.2025 (обновлено: 13:30 28.11.2025)
В Британии сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине
В Британии сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине
В Британии сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине

Daily Express: Путин поставил Украине ультиматум

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вчера поставил Украине ультиматум, пишет Daily Express.

"Выступая в четверг перед журналистами, российский лидер выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум: "Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Западе необычно отреагировали на заявление Путина
09:23
Так же издание обратило внимание на слова Путина, что если ВСУ не уйдут, то российские военные добьются своих целей военным путем.

Эти заявления глава России сделал накануне на пресс-конференции в Киргизии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине раскрыли, какой сигнал США послали Зеленскому сегодня с утра
11:05
 
