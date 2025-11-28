https://ria.ru/20251128/ukraina-2058297566.html
Песков назвал мегафонный формат в обсуждении плана по Украине неправильным
Песков назвал мегафонный формат в обсуждении плана по Украине неправильным
Россия не хочет вести обсуждение украинского урегулирования в публичном мегафонном формате, это неправильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
украина
в мире
россия
украина
Песков: Россия не хочет обсуждать урегулирование на Украине в мегафонном формате