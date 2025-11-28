Рейтинг@Mail.ru
11:10 28.11.2025 (обновлено: 11:11 28.11.2025)
На Украине готовят обвинение главе офиса Зеленского
На Украине готовят обвинение главе офиса Зеленского

Гончаренко: НАБУ готовит обвинение главе офиса Зеленского Ермаку

Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится сообщить об обвинении главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Ранее НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования.
"НАБУ готовит подозрение Ермаку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата.
Гончаренко* не уточнил, с чем связано готовящееся обвинение.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Глава НАБУ подтвердил обыски в доме экс-заместителя Ермака
1 августа, 22:07
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
 
