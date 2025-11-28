https://ria.ru/20251128/ukraina-2058283274.html
На Украине готовят обвинение главе офиса Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится сообщить об обвинении главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 28.11.2025
Гончаренко: НАБУ готовит обвинение главе офиса Зеленского Ермаку