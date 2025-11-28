Читать ria.ru в

На Украине готовят обвинение главе офиса Зеленского

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится сообщить об обвинении главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ранее НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования.

"НАБУ готовит подозрение Ермаку", - говорится в сообщении , опубликованном в Telegram-канале депутата.

Гончаренко* не уточнил, с чем связано готовящееся обвинение.