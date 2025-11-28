Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили, что Украина получила не все средства, выделенные G7 - РИА Новости, 28.11.2025
11:05 28.11.2025
В ЕК заявили, что Украина получила не все средства, выделенные G7
В ЕК заявили, что Украина получила не все средства, выделенные G7 - РИА Новости, 28.11.2025
В ЕК заявили, что Украина получила не все средства, выделенные G7
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина получила не все средства, выделенные ей G7 за счет замороженных активов РФ в 2024 году, при... РИА Новости, 28.11.2025
В ЕК заявили, что Украина получила не все средства, выделенные G7

Домбровскис: Киев получил не все средства, выделенные G7 за счет активов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина получила не все средства, выделенные ей G7 за счет замороженных активов РФ в 2024 году, при этом этого остатка может не хватить для покрытия финансовых нужд Киева в первом квартале 2026 года.
Страны "Большой семерки" в прошлом году одобрили выдачу Украине кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. По данным портала Euractiv, примерно 16 миллиардов долларов из этого кредита еще не были предоставлены Киеву, в том числе со стороны США, Канады, Японии и Британии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Воруют все: русофобия приносит ЕС и НАТО колоссальные прибыли
10 ноября, 08:00
"Мы проводим дискуссии с другими международными донорами, чтобы понять, могут ли они направить средства в начале (2026-го - ред.) года", - отметил Домбровскис в интервью порталу.
Он добавил, что под донорами подразумевает в частности Британию, Канаду, Японию и США. По словам еврокомиссара, этих средств может быть достаточно для покрытия расходов Украины в первом квартале 2026 года, хотя это еще предстоит узнать.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Заплатят наши внуки". Европу поставили перед фактом из-за России
22 ноября, 08:00
 
