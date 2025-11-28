В ЕК заявили, что Украина получила не все средства, выделенные G7

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина получила не все средства, выделенные ей G7 за счет замороженных активов РФ в 2024 году, при этом этого остатка может не хватить для покрытия финансовых нужд Киева в первом квартале 2026 года.