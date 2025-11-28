https://ria.ru/20251128/ukraina-2058268214.html
НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные... РИА Новости, 28.11.2025
в мире
владимир зеленский
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
дело миндича
НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского
