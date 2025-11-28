Рейтинг@Mail.ru
НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского
28.11.2025
НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные...
в мире
владимир зеленский
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
дело миндича
в мире, владимир зеленский, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского

НАБУ подтвердило проведение обысков у главы офиса Зеленского Ермака

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования.
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) совершают следственные действия (обыски) у руководителя офиса... (Зеленского - ред.). Следственные действия санкционированы и производятся в рамках расследования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ранее в пятницу о проведении обысков у Ермака сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
В миреВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
