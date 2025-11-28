В Раде сделали заявление из-за обысков у Ермака

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал три причины обысков у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, пишет "Страна.ua".



"По его словам, проверки связаны с приказами силовым структурам следить за сотрудниками НАБУ и САП, участием Ермака в схемах Миндича, а также с еще одним объектом, который, как утверждает Гончаренко, Ермак "отжимал", — говорится в публикации.