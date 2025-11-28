В Раде сделали заявление из-за обысков у Ермака

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал три причины обысков у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, пишет "Страна.ua".
"По его словам, проверки связаны с приказами силовым структурам следить за сотрудниками НАБУ и САП, участием Ермака в схемах Миндича, а также с еще одним объектом, который, как утверждает Гончаренко, Ермак "отжимал", — говорится в публикации.
Он отметил, что этот эпизод задокументирован, но в СМИ о нем пока не сообщалось.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной. На вопрос о возможном увольнении Ермака, которого также считают причастным к коррупционным схемам, глава киевского режима ответил, что "офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения".
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
