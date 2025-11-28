Рейтинг@Mail.ru
В Раде сделали заявление из-за обысков у Ермака
10:05 28.11.2025 (обновлено: 10:37 28.11.2025)
В Раде сделали заявление из-за обысков у Ермака
В Раде сделали заявление из-за обысков у Ермака
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал три причины обысков у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, пишет "Страна.ua". "По его словам, проверки... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:05:00+03:00
2025-11-28T10:37:00+03:00
в мире
украина
андрей ермак
верховная рада украины
тимур миндич
дело миндича
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
в мире, украина, андрей ермак, верховная рада украины, тимур миндич, дело миндича, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины, Тимур Миндич, Дело Миндича, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
В Раде сделали заявление из-за обысков у Ермака

Депутат Рады Гончаренко назвал три причины обысков у Ермака

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал три причины обысков у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, пишет "Страна.ua".

"По его словам, проверки связаны с приказами силовым структурам следить за сотрудниками НАБУ и САП, участием Ермака в схемах Миндича, а также с еще одним объектом, который, как утверждает Гончаренко, Ермак "отжимал", — говорится в публикации.
Ермак сделал громкое заявление о Зеленском и территориях
08:37
Он отметил, что этот эпизод задокументирован, но в СМИ о нем пока не сообщалось.

Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной. На вопрос о возможном увольнении Ермака, которого также считают причастным к коррупционным схемам, глава киевского режима ответил, что "офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения".

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
В Раде потребовали исключить Ермака и Умерова из переговорной группы
Вчера, 19:57
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВерховная Рада УкраиныТимур МиндичДело МиндичаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
