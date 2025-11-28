Рейтинг@Mail.ru
"Проиграть Путину". В ЕС забили тревогу из-за мирного плана по Украине
28.11.2025
"Проиграть Путину". В ЕС забили тревогу из-за мирного плана по Украине
Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине сам по себе уже свидетельствует о стратегическом преимуществе России, пишет европейское издание... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:01:00+03:00
2025-11-28T10:01:00+03:00
"Проиграть Путину". В ЕС забили тревогу из-за мирного плана по Украине

Brussels Signal: потеря Украины пошатнет политику ЕС на долгие годы вперед

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине сам по себе уже свидетельствует о стратегическом преимуществе России, пишет европейское издание Brussels Signal.
"Само появление жесткого для Украины плана из 28 пунктов, одобренного США, демонстрирует преимущество России. Европа получила возможность представить, что значит проиграть Путину", — говорится в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Мерц узнал об американском мирном плане из новостей, пишет NYT
Вчера, 14:26
Издание так же пишет, что военное и политическое фиаско киевского режима способно спровоцировать в Европе масштабный политический кризис.
"<...>"потеря" Украины может пошатнуть европейскую политику на долгие годы вперед, с непредсказуемыми последствиями", — указано в статье.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Лондон не интересует мирный план по Украине, заявил посол в Британии
26 ноября, 19:46
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, Евросоюз, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил, что Москва изучила изначальный план по украинскому урегулированию. При этом проектов договора не было — только список вопросов, которые предлагалось обсудить. В то же время, Россия согласна, что план США может быть положен в основу будущих договоренностей, добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин назвал мирный план США по Украине основой для будущих договоренностей
Вчера, 17:46
 
