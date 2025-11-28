https://ria.ru/20251128/ukraina-2058257446.html
"Проиграть Путину". В ЕС забили тревогу из-за мирного плана по Украине
"Проиграть Путину". В ЕС забили тревогу из-за мирного плана по Украине - РИА Новости, 28.11.2025
"Проиграть Путину". В ЕС забили тревогу из-за мирного плана по Украине
Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине сам по себе уже свидетельствует о стратегическом преимуществе России, пишет европейское издание... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:01:00+03:00
2025-11-28T10:01:00+03:00
2025-11-28T10:01:00+03:00
сша
россия
украина
в мире
евросоюз
владимир путин
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20251127/merts-2058039770.html
https://ria.ru/20251126/kelin-2057827009.html
https://ria.ru/20251127/putin-2058130338.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, в мире, евросоюз, владимир путин, вооруженные силы украины, запорожская аэс
США, Россия, Украина, В мире, Евросоюз, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
"Проиграть Путину". В ЕС забили тревогу из-за мирного плана по Украине
Brussels Signal: потеря Украины пошатнет политику ЕС на долгие годы вперед
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине сам по себе уже свидетельствует о стратегическом преимуществе России, пишет европейское издание Brussels Signal
.
"Само появление жесткого для Украины
плана из 28 пунктов, одобренного США
, демонстрирует преимущество России
. Европа
получила возможность представить, что значит проиграть Путину
", — говорится в материале.
Издание так же пишет, что военное и политическое фиаско киевского режима способно спровоцировать в Европе масштабный политический кризис.
"<...>"потеря" Украины может пошатнуть европейскую политику на долгие годы вперед, с непредсказуемыми последствиями", — указано в статье.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы
территории Донбасса
, официальное признание его и Крыма
российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях
, сокращение численности ВСУ
в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
В воскресенье в Женеве
прошли переговоры представителей ЕС
, США и Киева
, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, Евросоюз, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС
, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ
, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО
на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке
заявил, что Москва изучила изначальный план по украинскому урегулированию. При этом проектов договора не было — только список вопросов, которые предлагалось обсудить. В то же время, Россия согласна, что план США может быть положен в основу будущих договоренностей, добавил глава государства.