Ермак сделал громкое заявление о Зеленском и территориях
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 28.11.2025 (обновлено: 11:07 28.11.2025)
Ермак сделал громкое заявление о Зеленском и территориях
Владимир Зеленский не подпишет отказ от территорий, утверждает глава его офиса Андрей Ермак в интервью The Atlantic.
Андрей Ермак
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский не подпишет отказ от территорий, утверждает глава его офиса Андрей Ермак в интервью The Atlantic.

"Пока Зеленский является президентом, никто не должен рассчитывать, что мы отдадим территории. Он не подпишет отказ от земель", — заявил он.
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Однако журнал Politico также писал со ссылкой на источники, что позже в план внесли изменения в пункты, касающиеся территорий и другие чувствительные вопросы.
При этом 26 ноября телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение".
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил, что Москва изучила изначальный план по украинскому урегулированию. При этом проектов договора не было — только список вопросов, которые предлагалось обсудить. В то же время Россия согласна, что план США может быть положен в основу будущих договоренностей, добавил глава государства.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
