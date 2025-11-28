https://ria.ru/20251128/ukraina-2058247977.html
Ермак сделал громкое заявление о Зеленском и территориях
Ермак сделал громкое заявление о Зеленском и территориях
Владимир Зеленский не подпишет отказ от территорий, утверждает глава его офиса Андрей Ермак в интервью The Atlantic. "Пока Зеленский является президентом, никто РИА Новости, 28.11.2025
Ермак: Зеленский не подпишет отказ от территорий
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Владимир Зеленский не подпишет отказ от территорий, утверждает глава его офиса Андрей Ермак в интервью The Atlantic.
"Пока Зеленский является президентом, никто не должен рассчитывать, что мы отдадим территории. Он не подпишет отказ от земель", — заявил он.
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Однако журнал Politico также писал со ссылкой на источники, что позже в план внесли изменения в пункты, касающиеся территорий и другие чувствительные вопросы.
При этом 26 ноября телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение".
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил, что Москва изучила изначальный план по украинскому урегулированию. При этом проектов договора не было — только список вопросов, которые предлагалось обсудить. В то же время Россия согласна, что план США может быть положен в основу будущих договоренностей, добавил глава государства.