Ермак сделал громкое заявление о Зеленском и территориях

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Однако журнал Politico также писал со ссылкой на источники, что позже в план внесли изменения в пункты, касающиеся территорий и другие чувствительные вопросы.