Украинский учитель рассказала, как пыталась донести правду до учеников
Украинский учитель рассказала, как пыталась донести правду до учеников - РИА Новости, 28.11.2025
Украинский учитель рассказала, как пыталась донести правду до учеников
Вера Николаевна, бывший педагог в школе в Харьковской области, рассказала РИА Новости, как, будучи несогласной с украинской программой из-за фальсификации...
2025-11-28T06:11:00+03:00
2025-11-28T06:11:00+03:00
2025-11-28T12:08:00+03:00
в мире
украина
харьковская область
россия
украина
харьковская область
россия
В мире, Украина, Харьковская область, Россия
Учитель из Харьковской области рассказала о фальсификации истории на Украине
БЕЛГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Вера Николаевна, бывший педагог в школе в Харьковской области, рассказала РИА Новости, как, будучи несогласной с украинской программой из-за фальсификации фактов, все равно пыталась донести правду до учеников, но вскоре ушла на пенсию.
"Я начинала преподавать историю России
и Советского Союза. Тогда на историю Украины
отводили меньше внимания, а когда стала Украина — ее истории уделяли больше. <…> Особенно для девятого класса — вся история Украины западноукраинской была", — объяснила учительница.
Вера Николаевна работала учителем истории в школе родного села на протяжении 40 лет, десять из которых — в должности директора. После распада Советского Союза программа по истории Украины менялась в сторону национализма, намеренно искажались многие исторические факты.
"Я учила так: была Вторая мировая война, и Советский Союз был участником, и что мы вели Великую Отечественную войну. На Украине Великая Отечественная не упоминалась, а только (фигурировала.— Прим. ред.) Украина во Второй мировой", — отметила Вера Николаевна.
По словам учительницы, такие нацистские преступники, как Шухевич и Бандера, обязательно фигурировали в учебниках истории. Основной упор делался на историю Западной Украины, в то время как о Восточной почти не говорилось. Несмотря на это, женщина пыталась донести до учеников правду, но позже все равно приняла решение уйти на пенсию.
"Тогда по программе историк не должен был быть политиком. Я говорила так: это моя точка зрения, и все, но я ее не имела права навязать, так было приказано", — добавила Вера Николаевна.