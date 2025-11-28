Рейтинг@Mail.ru
Украинский учитель рассказала, как пыталась донести правду до учеников - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 28.11.2025 (обновлено: 12:08 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058238839.html
Украинский учитель рассказала, как пыталась донести правду до учеников
Украинский учитель рассказала, как пыталась донести правду до учеников - РИА Новости, 28.11.2025
Украинский учитель рассказала, как пыталась донести правду до учеников
Вера Николаевна, бывший педагог в школе в Харьковской области, рассказала РИА Новости, как, будучи несогласной с украинской программой из-за фальсификации... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T06:11:00+03:00
2025-11-28T12:08:00+03:00
в мире
украина
харьковская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_340:212:2798:1595_1920x0_80_0_0_0a16b85a99a8cb0d58cea22e7bbd45fc.jpg
https://ria.ru/20250505/pobeda-2014888552.html
https://ria.ru/20250508/istoriya-2015344697.html
украина
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_5b04fdd720b7bcf379d00d34608f74aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, россия
В мире, Украина, Харьковская область, Россия
Украинский учитель рассказала, как пыталась донести правду до учеников

Учитель из Харьковской области рассказала о фальсификации истории на Украине

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Вера Николаевна, бывший педагог в школе в Харьковской области, рассказала РИА Новости, как, будучи несогласной с украинской программой из-за фальсификации фактов, все равно пыталась донести правду до учеников, но вскоре ушла на пенсию.
"Я начинала преподавать историю России и Советского Союза. Тогда на историю Украины отводили меньше внимания, а когда стала Украина — ее истории уделяли больше. <…> Особенно для девятого класса — вся история Украины западноукраинской была", — объяснила учительница.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Раз в пять лет Европа записывается в победители, а потом выписывается
5 мая, 08:00
Вера Николаевна работала учителем истории в школе родного села на протяжении 40 лет, десять из которых — в должности директора. После распада Советского Союза программа по истории Украины менялась в сторону национализма, намеренно искажались многие исторические факты.
"Я учила так: была Вторая мировая война, и Советский Союз был участником, и что мы вели Великую Отечественную войну. На Украине Великая Отечественная не упоминалась, а только (фигурировала.— Прим. ред.) Украина во Второй мировой", — отметила Вера Николаевна.
По словам учительницы, такие нацистские преступники, как Шухевич и Бандера, обязательно фигурировали в учебниках истории. Основной упор делался на историю Западной Украины, в то время как о Восточной почти не говорилось. Несмотря на это, женщина пыталась донести до учеников правду, но позже все равно приняла решение уйти на пенсию.
"Тогда по программе историк не должен был быть политиком. Я говорила так: это моя точка зрения, и все, но я ее не имела права навязать, так было приказано", — добавила Вера Николаевна.
Оборона Севастополя - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Нашли слабое место". Как Киев переписывает историю Великой Отечественной
8 мая, 08:00
 
В миреУкраинаХарьковская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала