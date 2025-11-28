БЕЛГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Вера Николаевна, бывший педагог в школе в Харьковской области, рассказала РИА Новости, как, будучи несогласной с украинской программой из-за фальсификации фактов, все равно пыталась донести правду до учеников, но вскоре ушла на пенсию.

"Я начинала преподавать историю России и Советского Союза. Тогда на историю Украины отводили меньше внимания, а когда стала Украина — ее истории уделяли больше. <…> Особенно для девятого класса — вся история Украины западноукраинской была", — объяснила учительница.

Вера Николаевна работала учителем истории в школе родного села на протяжении 40 лет, десять из которых — в должности директора. После распада Советского Союза программа по истории Украины менялась в сторону национализма, намеренно искажались многие исторические факты.

"Я учила так: была Вторая мировая война, и Советский Союз был участником, и что мы вели Великую Отечественную войну. На Украине Великая Отечественная не упоминалась, а только (фигурировала.— Прим. ред.) Украина во Второй мировой", — отметила Вера Николаевна.

По словам учительницы, такие нацистские преступники, как Шухевич и Бандера, обязательно фигурировали в учебниках истории. Основной упор делался на историю Западной Украины, в то время как о Восточной почти не говорилось. Несмотря на это, женщина пыталась донести до учеников правду, но позже все равно приняла решение уйти на пенсию.