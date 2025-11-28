МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Деятельность Соединенных Штатов по мирному урегулированию украинского кризиса может оказаться неактуальной из-за риска военного переворота в Киеве, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Дисену, размещенному на его YouTube-канале.
"Сейчас открыто обсуждается возможность, чтобы украинские войска двинулись на Киев с целью избавиться от Зеленского и его коррумпированного правительства. Поэтому я не уверен, что какие-либо из этих фантастических идей о достижении мира посредством какого-то соглашения, которое Вашингтон выработает и в конечном итоге согласует с европейцами, еще реалистичны или хотя бы актуальны. События развиваются быстрее, чем Запад способен за ними поспевать", — сказал эксперт.
Динамика деградации киевского режима, по мнению экс-советника, также способствует пониманию общественности истинных причинно-следственных связей в отношениях Запада и России.
"Все рушится. Вся сеть обмана, глубоко укоренившаяся на Западе, исчезает. Все политики, щедро оплачиваемые за поддержание мифа о том, что на Украине идет война против агрессивной и опасной России, исчезают. Потому что Россия не заинтересована в войне с нами (странами Запада. — Прим. ред.) и никогда не была", — добавил Макгрегор.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.