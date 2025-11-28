Рейтинг@Mail.ru
"Двинулись на Киев": в США предупредили о готовящемся перевороте на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 28.11.2025 (обновлено: 12:05 28.11.2025)
"Двинулись на Киев": в США предупредили о готовящемся перевороте на Украине
"Двинулись на Киев": в США предупредили о готовящемся перевороте на Украине - РИА Новости, 28.11.2025
"Двинулись на Киев": в США предупредили о готовящемся перевороте на Украине
Деятельность Соединенных Штатов по мирному урегулированию украинского кризиса может оказаться неактуальной из-за риска военного переворота в Киеве, заявил... РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
министерство обороны сша
дело миндича
украина
https://ria.ru/20251124/tramp-2057021279.html
https://ria.ru/20251127/zelenskiy-2057880178.html
киев
россия
украина
в мире, киев, россия, министерство обороны сша, дело миндича, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Министерство обороны США, Дело Миндича, Украина
"Двинулись на Киев": в США предупредили о готовящемся перевороте на Украине

Макгрегор: на Украине готовится военный переворот с целью свержения Зеленского

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Деятельность Соединенных Штатов по мирному урегулированию украинского кризиса может оказаться неактуальной из-за риска военного переворота в Киеве, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Дисену, размещенному на его YouTube-канале.
«
"Сейчас открыто обсуждается возможность, чтобы украинские войска двинулись на Киев с целью избавиться от Зеленского и его коррумпированного правительства. Поэтому я не уверен, что какие-либо из этих фантастических идей о достижении мира посредством какого-то соглашения, которое Вашингтон выработает и в конечном итоге согласует с европейцами, еще реалистичны или хотя бы актуальны. События развиваются быстрее, чем Запад способен за ними поспевать", — сказал эксперт.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Киеве увидели в словах Трампа важный сигнал Зеленскому
24 ноября, 01:42
Динамика деградации киевского режима, по мнению экс-советника, также способствует пониманию общественности истинных причинно-следственных связей в отношениях Запада и России.
«
"Все рушится. Вся сеть обмана, глубоко укоренившаяся на Западе, исчезает. Все политики, щедро оплачиваемые за поддержание мифа о том, что на Украине идет война против агрессивной и опасной России, исчезают. Потому что Россия не заинтересована в войне с нами (странами Запада. — Прим. ред.) и никогда не была", — добавил Макгрегор.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В США раскрыли, что украинцы потребовали от Зеленского
Вчера, 03:55
 
