Жительница Одессы рассказала об уловках сотрудников ТЦК

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Работа сотрудников украинских военкоматов в Одессе стала "изощреннее" при новом главе Сергее Лысаке, например, они стали караулить мужчин возле магазинов, притворяясь простыми горожанами, рассказала РИА Новости жительница города.

Ранее она сообщила РИА Новости о том, что в городе с назначением Лысака в разы выросло и количество сотрудников военкоматов, и число принудительно мобилизованных.