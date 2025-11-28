МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Работа сотрудников украинских военкоматов в Одессе стала "изощреннее" при новом главе Сергее Лысаке, например, они стали караулить мужчин возле магазинов, притворяясь простыми горожанами, рассказала РИА Новости жительница города.
Ранее она сообщила РИА Новости о том, что в городе с назначением Лысака в разы выросло и количество сотрудников военкоматов, и число принудительно мобилизованных.
"Они (сотрудники военкоматов - ред.) стали изощреннее вести себя. Они дежурят в гражданской одежде возле магазинов", - сказала собеседница агентства.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
