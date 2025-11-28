На Украине могут начать расследование против Зеленского, заявил эксперт

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время может инициировать масштабное расследование в отношении Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака - поводом могут стать контракты на поставку списанной западной бронетехники для ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев со ссылкой на свои источники в Верховной раде.