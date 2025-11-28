Рейтинг@Mail.ru
28.11.2025

На Украине могут начать расследование против Зеленского, заявил эксперт
03:47 28.11.2025
На Украине могут начать расследование против Зеленского, заявил эксперт
На Украине могут начать расследование против Зеленского, заявил эксперт - РИА Новости, 28.11.2025
На Украине могут начать расследование против Зеленского, заявил эксперт
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время может инициировать масштабное расследование в отношении Владимира Зеленского и главы его... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T03:47:00+03:00
2025-11-28T03:47:00+03:00
в мире
украина
луганская народная республика
америка
виталий киселев
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
луганская народная республика
америка
в мире, украина, луганская народная республика, америка, виталий киселев, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, верховная рада украины, f-16, дело миндича
В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Америка, Виталий Киселев, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, F-16, Дело Миндича
На Украине могут начать расследование против Зеленского, заявил эксперт

Полковник Киселев: дело о закупках списанной техники может коснуться Зеленского

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время может инициировать масштабное расследование в отношении Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака - поводом могут стать контракты на поставку списанной западной бронетехники для ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев со ссылкой на свои источники в Верховной раде.
"По данным наших источников из Верховной рады Украины, в ближайшее время может начаться расследование в отношении лиц, подписавших контракты на поставку бронетехники для ВСУ", - сказал Киселев.
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Ермак поручил подготовить дело против главы САП, пишут СМИ
24 ноября, 11:36
По его словам, расследование коснется поставок легкобронированных машин Marder, Stryker, Bradley, танков Leopard, британских Challenger, а также самолетов F-16 и Mirage. "Дело в том, что все это вооружение, а также запчасти были списаны с вооружения западной коалиции 20 лет назад", - отметил Киселев.
"Поэтому в данный момент, как сообщает источник (в Раде – ред.), это расследование может затронуть Ермака и Зеленского, а также всех тех, кто причастен к подписанию контрактов", - указал эксперт.
Как отметил Киселев, НАБУ "будет проверять абсолютно все то, что заходило со стороны западных стран". По его словам, "представители НАБУ приезжают с отчетами в посольство Америки практически ежедневно".
Ранее на Украине произошел коррупционный скандал по делу друга Зеленского Тимура Миндича. По данным НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры, Миндич которого связывали с бизнес-структурами "Квартала-95", фигурирует в деле о масштабных откатах при закупках для государственной компании "Энергоатом". Следствие утверждает, что через подконтрольные фирмы и посредников организованная группа требовала от подрядчиков "вознаграждение" в размере 10-15% от суммы контрактов.
Общий объем средств, которые могли пройти через схемы, оценивается более чем в 100 миллионов долларов. В рамках расследования украинские силовые структуры провели десятки обысков и задержаний, в том числе среди руководства отрасли. После обнародования информации Миндич покинул территорию Украины, что усилило общественный резонанс вокруг дела.
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ермак заявил, что продолжает пользоваться доверием Зеленского
00:55
 
Виталий Киселев, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, F-16
 
 
