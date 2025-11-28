Рейтинг@Mail.ru
На Украине освободили под залог одного из фигурантов дела Миндича - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058222020.html
На Украине освободили под залог одного из фигурантов дела Миндича
На Украине освободили под залог одного из фигурантов дела Миндича - РИА Новости, 28.11.2025
На Украине освободили под залог одного из фигурантов дела Миндича
Один из заключенных под стражу фигурантов расследования коррупции в сфере энергетики на Украине Игорь Фурсенко был освобожден под залог в размере более 2,2... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T01:44:00+03:00
2025-11-28T01:44:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
страна.ua
энергоатом
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155835/52/1558355254_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_01c8a3fc2222bafc4df9065de4802524.jpg
https://ria.ru/20251127/obraschenie-2058067360.html
https://ria.ru/20251125/italiya-2057298512.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155835/52/1558355254_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_fbd9c9f9ce91eebbf6c9d857bfa32fc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Страна.ua, Энергоатом, Дело Миндича
На Украине освободили под залог одного из фигурантов дела Миндича

Фигуранта коррупционного скандала на Украине Фурсенко освободили под залог

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Один из заключенных под стражу фигурантов расследования коррупции в сфере энергетики на Украине Игорь Фурсенко был освобожден под залог в размере более 2,2 миллиона долларов, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката Фурсенко Петра Бойко.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 12 ноября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Игорю Фурсенко, еще одному фигуранту расследования коррупции в сфере энергетики.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Как в "Слуге народа". Поступок Зеленского вызвал возмущение на Западе
Вчера, 15:48
"За фигуранта "Миндичгейта" Игоря Фурсенко внесли залог в 95 миллионов гривен (2,2 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Как сообщает "Страна.ua", теперь Фурсенко должен носить электронный браслет и сдать паспорта. Адвокат отказался комментировать, кто именно внес залог.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Источник спасения": на Западе дали Зеленскому два совета
25 ноября, 04:28
 
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала