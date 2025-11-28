На Украине освободили под залог одного из фигурантов дела Миндича

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Один из заключенных под стражу фигурантов расследования коррупции в сфере энергетики на Украине Игорь Фурсенко был освобожден под залог в размере более 2,2 миллиона долларов, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката Фурсенко Петра Бойко.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 12 ноября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Игорю Фурсенко , еще одному фигуранту расследования коррупции в сфере энергетики.

"За фигуранта "Миндичгейта" Игоря Фурсенко внесли залог в 95 миллионов гривен (2,2 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Как сообщает " Страна.ua ", теперь Фурсенко должен носить электронный браслет и сдать паспорта. Адвокат отказался комментировать, кто именно внес залог.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.