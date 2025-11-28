Рейтинг@Mail.ru
00:31 28.11.2025
Экс-секретаря СНБО Литвиненко назначили послом Украины в Сербии
Экс-секретаря СНБО Литвиненко назначили послом Украины в Сербии

© Фото : Служба внешней разведки УкраиныАлександр Литвиненко
Александр Литвиненко - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Служба внешней разведки Украины
Александр Литвиненко. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бывшего секретаря украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко новым послом Украины в Сербии, сообщает украинский "24-й канал".
"Зеленский назначил экс-секретаря СНБО Литвиненко послом Украины в Сербии", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Как отмечает "24-й канал", другим указом Зеленский освободил от этой должности Владимира Толкача. Отмечается, что Литвиненко занимал пост секретаря СНБО с марта 2024 года по июль 2025, после чего его сменил Рустем Умеров.
В июле депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждал, что бывший секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко вскоре займет пост посла Украины в Сербии.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
