Рейтинг@Mail.ru
Мужчина совершил поджог в синагоге в Черновцах - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 28.11.2025 (обновлено: 01:29 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058214810.html
Мужчина совершил поджог в синагоге в Черновцах
Мужчина совершил поджог в синагоге в Черновцах - РИА Новости, 28.11.2025
Мужчина совершил поджог в синагоге в Черновцах
Поджог был совершен в синагоге в городе Черновцы Черновицкой области Украины, подозреваемый задержан, сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T00:01:00+03:00
2025-11-28T01:29:00+03:00
в мире
черновцы
украина
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058220795_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1b9b79f4ac47b68ab979e98fef6b5527.jpg
https://ria.ru/20251012/kiev-2047805151.html
черновцы
украина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058220795_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6f482866a2a236116ab52a30ffc01917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черновцы, украина, израиль
В мире, Черновцы, Украина, Израиль
Мужчина совершил поджог в синагоге в Черновцах

В Черновцах мужчина устроил поджог в синагоге, никто не пострадал

© Фото : Telegram-канал Ambassador BrodskyСадигурская синагога в Черновцах после поджога
Садигурская синагога в Черновцах после поджога - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Telegram-канал Ambassador Brodsky
Садигурская синагога в Черновцах после поджога
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поджог был совершен в синагоге в городе Черновцы Черновицкой области Украины, подозреваемый задержан, сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.
"Поджог совершен сегодня в Садигурской синагоге в Черновцах. По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипломата.
По словам Бродского, никто не пострадал, однако помещению синагоги был нанесен ущерб. Он добавил, что посольство Израиля находится на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Киеве неизвестные атаковали синагогу
12 октября, 14:03
 
В миреЧерновцыУкраинаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала