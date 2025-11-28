Мужчина совершил поджог в синагоге в Черновцах

https://ria.ru/20251128/ukraina-2058214810.html
Поджог был совершен в синагоге в городе Черновцы Черновицкой области Украины, подозреваемый задержан, сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T00:01:00+03:00
2025-11-28T00:01:00+03:00
2025-11-28T01:29:00+03:00
В Черновцах мужчина устроил поджог в синагоге, никто не пострадал