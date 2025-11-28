Новый Афганистан: Украина приготовила опасный сюрприз

"Животное, которое стреляло в двух нацгвардейцев (оба в критическом состоянии и сейчас в разных больницах), тоже тяжело ранено", — написал вчера Дональд Трамп о стрельбе в Вашингтоне.

Как выяснилось позднее, раны нападавшего не представляют опасности для жизни.

Нападение произошло в Вашингтоне в среду, в 14:15 по местному времени, в полутора кварталах от Белого дома. Стрелок действовал хладнокровно. Он в одиночку, как сообщают американские СМИ, организовал засаду на двух служащих Национальной гвардии. Изначально в его пистолете было всего четыре патрона.

Сначала он дважды выстрелил в женщину и взял ее оружие. Уже из него он открыл огонь по ее сослуживцу. Лишь третий сотрудник Национальной гвардии сумел подстрелить нападавшего и обезвредить его.

Причина такого хладнокровия объяснима: нападавшим оказался беженец из Афганистана Рахманулла Лаканвал, который до своего прибытия в США десять лет прослужил в афганской армии. Причем не абы где, а в подразделении, которое участвовало в совместных операциях с американским спецназом в Кандагаре.

Наконец, как заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф, Лаканвал сотрудничал с американской разведкой во время пребывания в Афганистане.

С разведкой сотрудничал, а со следствием сейчас сотрудничать отказывается.

Теперь в американских СМИ спорят, кто виноват в том, что он вообще оказался в США. Сторонники демократов указывают на Трампа — дескать, ходатайство о получении политического убежища он подал еще в 2024-м, а одобрили его уже при Трампе, в 2025-м.

Вот только они упускают тот факт, что приехал Лаканвал в Штаты еще в 2021-м, во время санкционированного Байденом бегства американских войск из Афганистана. Ему, судя по всему, повезло: хватило места на борту самолета, не пришлось цепляться за шасси и крылья, как это делали другие его соотечественники, сотрудничавшие с американскими военными. Лаканвал попал в США уже 8 сентября — спустя неделю после вывода контингента. Он оставался в Америке по программе Allies Welcome — она позволяла ему находиться на территории Штатов без официального статуса на протяжении двух лет.

То есть это не случайный беженец из Афганистана, который приехал в США из-за того, что ему не нравится новое правительство страны. Не политический активист, не переводчик, не уборщик на американской базе. Это военный, которого американцы кормили, готовили, снабжали оружием и обучали им пользоваться.

Убивать американцев его научила сама Америка. Раненные офицеры Нацгвардии США из своих налогов оплатили подготовку теракта, в котором пострадали.

И это, конечно, не новая для США ситуация. Так было с Усамой бен Ладеном 11 сентября 2001 года, так было с террористами из ИГ* в Ираке. Но, что еще важнее для Вашингтона и его европейских союзников, так будет и дальше.

Дорожная карта по урегулированию конфликта на Украине имеет шансы на успех, хотя и нуждается в доработке. Но даже в случае ее провала конфликт не будет продолжаться бесконечно. Рано или поздно он закончится поражением киевского режима и его спонсоров.

Будут ли при этом украинцы цепляться за шасси и крылья улетающих из Борисполя самолетов с правительством — вопрос открытый. Но у границ Европы так или иначе останется полуразрушенная нищая страна с сотнями тысяч солдат, переживших самую тяжелую за последние десятилетия войну.

И рассказы про то, что всем им найдется место в ВСУ, которые, если верить фантазиям европейцев, будут состоять из 600 (а то и 800) тысяч человек, сложно воспринимать всерьез. Послевоенная Украина даже при всем желании не сможет себе позволить содержать такую армию. Она и сейчас-то не может — всего бюджета не хватает на военные нужды.

И поток беженцев из этой окончательно обнищавшей страны, включая этих же солдат, хлынет в Европу. Что сможет ответить им европеец, которого они на улице спросят: "Почему не дали нам больше оружия? Почему бросили нас? Почему даже комфортом своим не пожертвовали?" А зная, как сейчас ведут себя украинцы в Европе, они обязательно спросят.

Политики в ЕС, конечно, могут отмахнуться: мол, еще дожить надо — и в первую очередь самим украинцам. А вот у США отмахнуться не получится.

Прямо сейчас в ВСУ воюет огромное количество наемников из Латинской Америки. Многие из них — члены наркокартелей. "К настоящему моменту я сталкивался с представителями картелей "Синалоа", "Клан Персидского залива", "Новое поколение Халиско", а также с партизанами АНО (Армия национального освобождения, Колумбия. — Прим. ред.)", — это слова одного из колумбийцев, нанятых ВСУ. Часть из них уничтожается российской армией, часть сдается и получает внушительные сроки. Но есть и те, кто сейчас получает боевой опыт, самый актуальный на сегодня, и возвращается на родину.

И этот опыт им очень пригодится в объявленной Дональдом Трампом войне с наркокартелями.

Им, в отличие от Лаканвала, не придется отнимать оружие у нацгвардейцев — пульт, FPV-дрон и "морковку" они сумеют найти и без этого. И благодаря украинским урокам они сумеют ими воспользоваться.

А все благодаря оплаченной Байденом и европейскими лидерами "образовательной программе".