На Украине напомнили Зеленскому его слова об уходе на фоне отставки Ермака

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью обещал уйти из власти вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, пишет украинское издание "Страна.ua".

"В соцсетях на фоне В соцсетях на фоне отставки Ермака напоминают слова Зеленского четырехлетней давности о том, что они уйдут из власти вместе", — говорится в публикации.

Как заявлял глава киевского режима, "Ермак пришел с ним и уйдет тоже с ним".

Коррупционный скандал на Украине

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми иностранной валютой, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной.