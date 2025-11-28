https://ria.ru/20251128/ukhod-2058520866.html
На Украине напомнили Зеленскому его слова об уходе на фоне отставки Ермака
На Украине напомнили Зеленскому его слова об уходе на фоне отставки Ермака - РИА Новости, 28.11.2025
На Украине напомнили Зеленскому его слова об уходе на фоне отставки Ермака
Владимир Зеленский в интервью обещал уйти из власти вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.11.2025
украина
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью обещал уйти из власти вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, пишет украинское издание "Страна.ua".
"
В соцсетях на фоне отставки Ермака
напоминают слова Зеленского
четырехлетней давности о том, что они уйдут из власти вместе", — говорится в публикации.
Как заявлял глава киевского режима, "Ермак пришел с ним и уйдет тоже с ним".
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ
и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко
, в компании "Энергоатом
", а также у Тимура Миндича
, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми иностранной валютой, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук
отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной.
НАБУ 28 ноября подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Позднее Зеленский сообщил о том, что глава его офиса написал заявление об отставке.