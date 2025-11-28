Рейтинг@Mail.ru
Молодым ученым вручили первую премию Союзного государства - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
20:34 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/uchenye-2058502723.html
Молодым ученым вручили первую премию Союзного государства
Молодым ученым вручили первую премию Союзного государства - РИА Новости, 28.11.2025
Молодым ученым вручили первую премию Союзного государства
Молодым ученым Конгресса вручили премию Союзного государства за результаты исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, передает... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:34:00+03:00
2025-11-28T20:34:00+03:00
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058163371_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_ee72c7bbc36260c37ff21a57d58b2792.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058293989.html
https://ria.ru/20251127/nauka-2058210512.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058163371_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_aa484722f8980950302d5ad2ba560341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Наука
Молодым ученым вручили первую премию Союзного государства

Молодым ученым Конгресса вручили премию Союзного государства за исследования

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКМУ-2025
КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
КМУ-2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Молодым ученым Конгресса вручили премию Союзного государства за результаты исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году премия впервые присуждается коллективам молодых исследователей России и Белоруссии, ее вручили Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин встретится с участниками V Конгресса молодых ученых
Вчера, 11:48
"Мы впервые вручаем премии за выдающиеся достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук. Очень важно, что это совместная работа, которая выполняется молодыми учеными наших двух государств в тесной кооперации, сотрудничестве по реализации тех приоритетов, которые определены в нашей стратегии научно-технологического развития. Эта стратегия призвана поднять конкурентоспособность нашей экономики, не только получить новые знания, но и разработать новые технологии, новые прикладные решения, и в том числе укреплять обороноспособность нашей страны. Эти работы отвечают этим критериям", - сказал Глазьев со сцены перед вручением премии.
Три коллектива молодых исследователей получили премии за работы: "Структурный и функциональный анализ белков для разработки инновационных подходов к диагностике и терапии социальной значимых заболеваний", "Физические и электрохимические технологии синтеза низкоразмерных функциональных материалов и структур для систем сенсорики" и "Усвоение и успешное применение новых технических и технологических операций производства оптических объектов для тепловизионной техники".
"Это очень важный стимул. Это показывает ребятам, которые присутствуют здесь, результат. Показывает, что его замечают и отмечают на высоком уровне. Они будут знать, что такие премии – это лишь часть признания, которое им будет оказано в будущем. То есть это очень большой стимул для молодых ученых", - рассказал журналистам Илья Свибович, один из ученых команды, удостоенной премии Союзного государства за достижения в области производства оптических объектов для тепловизионной техники.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории "Сириус" 26-28 ноября. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На Конгрессе молодых ученых обсудили развитие науки в новых регионах
27 ноября, 23:20
 
Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала