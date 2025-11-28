Молодым ученым вручили первую премию Союзного государства

СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Молодым ученым Конгресса вручили премию Союзного государства за результаты исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, передает корреспондент РИА Новости.

В этом году премия впервые присуждается коллективам молодых исследователей России и Белоруссии, ее вручили Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

"Мы впервые вручаем премии за выдающиеся достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук. Очень важно, что это совместная работа, которая выполняется молодыми учеными наших двух государств в тесной кооперации, сотрудничестве по реализации тех приоритетов, которые определены в нашей стратегии научно-технологического развития. Эта стратегия призвана поднять конкурентоспособность нашей экономики, не только получить новые знания, но и разработать новые технологии, новые прикладные решения, и в том числе укреплять обороноспособность нашей страны. Эти работы отвечают этим критериям", - сказал Глазьев со сцены перед вручением премии.

Три коллектива молодых исследователей получили премии за работы: "Структурный и функциональный анализ белков для разработки инновационных подходов к диагностике и терапии социальной значимых заболеваний", "Физические и электрохимические технологии синтеза низкоразмерных функциональных материалов и структур для систем сенсорики" и "Усвоение и успешное применение новых технических и технологических операций производства оптических объектов для тепловизионной техники".

"Это очень важный стимул. Это показывает ребятам, которые присутствуют здесь, результат. Показывает, что его замечают и отмечают на высоком уровне. Они будут знать, что такие премии – это лишь часть признания, которое им будет оказано в будущем. То есть это очень большой стимул для молодых ученых", - рассказал журналистам Илья Свибович, один из ученых команды, удостоенной премии Союзного государства за достижения в области производства оптических объектов для тепловизионной техники.