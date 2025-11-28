Рейтинг@Mail.ru
Туск назвал происходящее вокруг Украины катастрофическим сочетанием - РИА Новости, 28.11.2025
22:20 28.11.2025
Туск назвал происходящее вокруг Украины катастрофическим сочетанием
Туск назвал происходящее вокруг Украины катастрофическим сочетанием
© AP Photo / Mindaugas KulbisДональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск назвал происходящее вокруг Украины "катастрофическим сочетанием".
"(Премьер Венгрии Виктор) Орбан посещает (президента России Владимира) Путина, (президент Польши Кароль) Навроцкий посещает Орбана. Хаос на переговорах по плану (спецпосланника президента США) Стива Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Катастрофическое сочетание", - написал Туск в соцсети Х.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Порошенко* заявил, что за Ермаком должно уйти все правительство Украины
Вчера, 22:15
Встреча Путина с Орбаном состоялись в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа.
Владимир Зеленский в пятницу подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Ранее Зеленский сообщил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине напомнили Зеленскому его слова об уходе на фоне отставки Ермака
Вчера, 21:48
 
