19:13 28.11.2025 (обновлено: 23:32 28.11.2025)
У берегов Турции загорелся шедший в Новороссийск танкер
В Черном море загорелся шедший в Новороссийск танкер, сообщило турецкое управление мореходства. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
черное море
турция
новороссийск
черное море
турция
новороссийск
в мире, черное море, турция, новороссийск
В мире, Черное море, Турция, Новороссийск
СТАМБУЛ, 28 ноя — РИА Новости. В Черном море загорелся шедший в Новороссийск танкер, сообщило турецкое управление мореходства.
"На расстоянии 28 миль от берегов Турции из-за внешнего воздействия произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. Состояние 25 членов экипажа нормальное", — говорится в релизе.

Судно под флагом Гамбии находится сейчас в Черном море. К нему направили спасателей для эвакуации экипажа.
Губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ допустил, что танкер мог столкнуться с морской миной. Рассматриваются и другие возможные причины ЧП, в частности, взрыв и атака.
Позднее ведомство сообщило об еще одном инциденте у берегов Турции. По его данным, танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся атаке. В машинном отделении видно сильное задымление. На место происшествия отправили спасателей и торговое судно.
