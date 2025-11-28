У берегов Турции загорелся шедший в Новороссийск танкер

"На расстоянии 28 миль от берегов Турции из-за внешнего воздействия произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. Состояние 25 членов экипажа нормальное", — говорится в релизе.

Губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ допустил, что танкер мог столкнуться с морской миной. Рассматриваются и другие возможные причины ЧП, в частности, взрыв и атака.

Позднее ведомство сообщило об еще одном инциденте у берегов Турции. По его данным, танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся атаке. В машинном отделении видно сильное задымление. На место происшествия отправили спасателей и торговое судно.