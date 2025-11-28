https://ria.ru/20251128/turtsiya-2058479350.html
У берегов Турции загорелся шедший в Новороссийск танкер
У берегов Турции загорелся шедший в Новороссийск танкер - РИА Новости, 28.11.2025
У берегов Турции загорелся шедший в Новороссийск танкер
В Черном море загорелся шедший в Новороссийск танкер, сообщило турецкое управление мореходства. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T19:13:00+03:00
2025-11-28T19:13:00+03:00
2025-11-28T23:32:00+03:00
черное море
турция
новороссийск
СТАМБУЛ, 28 ноя — РИА Новости. В Черном море загорелся шедший в Новороссийск танкер, сообщило турецкое управление мореходства.
«
"На расстоянии 28 миль от берегов Турции из-за внешнего воздействия произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. Состояние 25 членов экипажа нормальное", — говорится в релизе.
Судно под флагом Гамбии
находится сейчас в Черном море
. К нему направили спасателей для эвакуации экипажа.
Губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ допустил, что танкер мог столкнуться с морской миной. Рассматриваются и другие возможные причины ЧП, в частности, взрыв и атака.
Позднее ведомство сообщило об еще одном инциденте у берегов Турции. По его данным, танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся атаке. В машинном отделении видно сильное задымление. На место происшествия отправили спасателей и торговое судно.