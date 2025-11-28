Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор Турции опроверг сообщения о раскрытии шпионажа в пользу ОАЭ - РИА Новости, 28.11.2025
04:49 28.11.2025
Генпрокурор Турции опроверг сообщения о раскрытии шпионажа в пользу ОАЭ
Генпрокурор Турции опроверг сообщения о раскрытии шпионажа в пользу ОАЭ - РИА Новости, 28.11.2025
Генпрокурор Турции опроверг сообщения о раскрытии шпионажа в пользу ОАЭ
Генеральный прокурор Турции в телефонном разговоре со своим эмиратским коллегой опроверг сообщения о раскрытой шпионской деятельности в пользу ОАЭ в Стамбуле,... РИА Новости, 28.11.2025
в мире, турция, оаэ, стамбул
В мире, Турция, ОАЭ, Стамбул
Генпрокурор Турции опроверг сообщения о раскрытии шпионажа в пользу ОАЭ

Генпрокурор Турции опроверг сообщения о шпионаже в пользу ОАЭ в Стамбуле

© РИА Новости / Александр Вильф
Стамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
ДУБАЙ, 28 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор Турции в телефонном разговоре со своим эмиратским коллегой опроверг сообщения о раскрытой шпионской деятельности в пользу ОАЭ в Стамбуле, передает эмиратское информационное агентство WAM.
Генпрокуратура Стамбула сообщала во вторник, что трое подозреваемых задержаны в Турции в связи с передачей разведке ОАЭ данных о руководстве компаний турецкой оборонной промышленности.
"Генеральный прокурор Турецкой Республики официально опроверг распространенные в некоторых СМИ утверждения о выявлении незаконной шпионской деятельности в Стамбуле и приписывании этих обвинений ОАЭ. После контакта с компетентными органами Турции, включая прокуратуру Стамбула, генеральный прокурор подтвердил, что эти обвинения являются категорически ложными", - говорится в сообщении.
По информации агентства, генеральный прокурор Турции дал указание соответствующим органам удалить обвинения в адрес ОАЭ после проверки того, что распространяемые материалы являются недостоверными.
В пресс-релизе генпрокуратуры Стамбула сообщалось, что сотрудники разведки ОАЭ якобы пытались собрать биографические данные о сотрудниках на руководящих должностях в критически важных организациях оборонной промышленности Турции.
Следователи выявили четверых подозреваемых, трое из них были задержаны во вторник, еще один объявлен в розыск, так как покинул Турцию.
В миреТурцияОАЭСтамбул
 
 
