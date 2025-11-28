Рейтинг@Mail.ru
Жителя Тулы приговорили к 16 годам за госизмену - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/tula-2058274844.html
Жителя Тулы приговорили к 16 годам за госизмену
Жителя Тулы приговорили к 16 годам за госизмену - РИА Новости, 28.11.2025
Жителя Тулы приговорили к 16 годам за госизмену
Жителя Тулы приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену, диверсию, участие в террористической организации и вандализм, сообщила областная прокуратура. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:40:00+03:00
2025-11-28T10:40:00+03:00
происшествия
россия
тула
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
россия
тула
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тула, украина
Происшествия, Россия, Тула, Украина
Жителя Тулы приговорили к 16 годам за госизмену

Жителя Тулы приговорили к 16 годам колонии за госизмену, диверсию и вандализм

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Жителя Тулы приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену, диверсию, участие в террористической организации и вандализм, сообщила областная прокуратура.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, из которых 3 года он будет отбывать в тюрьме, с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, конфисковал мобильный телефон", — говорится в сообщении.
Суд признал виновным жителя Тулы по статье 275 УК РФ "государственная измена", пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ "диверсия", части 2 статьи 205.5 УК РФ "участие в деятельности террористической организации", части 2 статьи 214 УК РФ "вандализм".
"Прокурором в суде представлены доказательства того, в конце декабря 2023 года туляк, став членом террористической организации, используя свой мобильный телефон, имевший выход в сеть интернет, выполняя задания спецслужб Украины, совершил в Тульской области поджог базовой станции сотовой связи, а также с помощью аэрозольного баллончика с краской нанес на стены строений различные надписи", — добавили в прокуратуре.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
 
ПроисшествияРоссияТулаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала