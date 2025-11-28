https://ria.ru/20251128/tula-2058274844.html
Жителя Тулы приговорили к 16 годам за госизмену
Жителя Тулы приговорили к 16 годам за госизмену - РИА Новости, 28.11.2025
Жителя Тулы приговорили к 16 годам за госизмену
Жителя Тулы приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену, диверсию, участие в террористической организации и вандализм, сообщила областная прокуратура. РИА Новости, 28.11.2025
Жителя Тулы приговорили к 16 годам за госизмену
Жителя Тулы приговорили к 16 годам колонии за госизмену, диверсию и вандализм
ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Жителя Тулы приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену, диверсию, участие в террористической организации и вандализм, сообщила областная прокуратура.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, из которых 3 года он будет отбывать в тюрьме, с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, конфисковал мобильный телефон", — говорится в сообщении.
Суд признал виновным жителя Тулы
по статье 275 УК РФ
"государственная измена", пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ "диверсия", части 2 статьи 205.5 УК РФ "участие в деятельности террористической организации", части 2 статьи 214 УК РФ "вандализм".
"Прокурором в суде представлены доказательства того, в конце декабря 2023 года туляк, став членом террористической организации, используя свой мобильный телефон, имевший выход в сеть интернет, выполняя задания спецслужб Украины
, совершил в Тульской области
поджог базовой станции сотовой связи, а также с помощью аэрозольного баллончика с краской нанес на стены строений различные надписи", — добавили в прокуратуре.