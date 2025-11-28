Жителя Тулы приговорили к 16 годам за госизмену

ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Жителя Тулы приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену, диверсию, участие в террористической организации и вандализм, сообщила областная прокуратура.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, из которых 3 года он будет отбывать в тюрьме, с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, конфисковал мобильный телефон", — говорится в сообщении.