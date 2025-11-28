Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЦРУ не выявило ничего подозрительного в деле о стрельбе в Вашингтоне - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/tsru-2058284206.html
СМИ: ЦРУ не выявило ничего подозрительного в деле о стрельбе в Вашингтоне
СМИ: ЦРУ не выявило ничего подозрительного в деле о стрельбе в Вашингтоне - РИА Новости, 28.11.2025
СМИ: ЦРУ не выявило ничего подозрительного в деле о стрельбе в Вашингтоне
Национальный контртеррористический центр ЦРУ не обнаружил ничего подозрительного в деле Рахманулла Лаканвала, открывшего стрельбу по нацгвардейцам в Вашингтоне, РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:17:00+03:00
2025-11-28T11:17:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
афганистан
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857363_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_03f1858066567ca452761592a4facd1f.jpg
https://ria.ru/20251128/tramp-2058230627.html
https://ria.ru/20251128/ssha-2058229848.html
сша
вашингтон (штат)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857363_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9fa4404c4b4553f4ed1fb5da545cf375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), афганистан, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Вашингтон (штат), Афганистан, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
СМИ: ЦРУ не выявило ничего подозрительного в деле о стрельбе в Вашингтоне

Fox News: ЦРУ не выявило ничего подозрительного в деле о стрельбе в Вашингтоне

© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Национальный контртеррористический центр ЦРУ не обнаружил ничего подозрительного в деле Рахманулла Лаканвала, открывшего стрельбу по нацгвардейцам в Вашингтоне, когда принималось решение о допуске этого лица на территорию США, передает телеканал Fox News.
Уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп не исключил депортации семьи подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
03:43
"При проверке ничего не было выявлено. Он был полностью "чист", - заявил телеканалу высокопоставленный американский чиновник, комментируя допуск этого лица на территорию США.
Он также отметил, что в отношении афганцев, прибывших в Америку в 2021 году, спецслужбы ведут постоянную проверку.
По данным канала, 29-летний афганский гражданин работал в составе "партнёрских сил" США в Кандагаре и поддерживал контакты с несколькими американскими ведомствами. Именно эта деятельность, уточнили источники, стала основанием для его эвакуации в США в 2021 году.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Генпрокурор США заявила о казни после смерти пострадавшей в Вашингтоне
03:34
 
В миреСШАВашингтон (штат)АфганистанДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала