СМИ: ЦРУ не выявило ничего подозрительного в деле о стрельбе в Вашингтоне

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Национальный контртеррористический центр ЦРУ не обнаружил ничего подозрительного в деле Рахманулла Лаканвала, открывшего стрельбу по нацгвардейцам в Вашингтоне, когда принималось решение о допуске этого лица на территорию США, передает телеканал Fox News.
Уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
"При проверке ничего не было выявлено. Он был полностью "чист", - заявил телеканалу высокопоставленный американский чиновник, комментируя допуск этого лица на территорию США.
Он также отметил, что в отношении афганцев, прибывших в Америку в 2021 году, спецслужбы ведут постоянную проверку.
По данным канала, 29-летний афганский гражданин работал в составе "партнёрских сил" США в Кандагаре и поддерживал контакты с несколькими американскими ведомствами. Именно эта деятельность, уточнили источники, стала основанием для его эвакуации в США в 2021 году.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.