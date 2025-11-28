Силы "Центра" продолжают оказывать медпомощь жителям Красноармейска

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Военнослужащие сил "Центра" продолжают оказывать медицинскую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие отдельного батальона специального назначения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают оказывать медицинскую помощь мирному населению Красноармейска в Донецкой Народной Республике, пострадавшему от преступных рук киевского режима", - говорится в сообщении ведомства.
Военные медики регулярно обходят места размещения мирных жителей, доставляя им медикаменты и оказывая медицинскую и всю необходимую помощь, добавили в МО РФ.
"Основные ранения – результат работы ударных беспилотников формирований ВСУ, они продолжают атаковать мирных жителей. Во время осмотров медицинские специалисты проводят перевязки, обрабатывают раны и дают рекомендации по дальнейшему лечению и применению препаратов, которые военнослужащие адресно доставляют горожанам освобожденных районов Красноармейска", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.