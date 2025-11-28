Рейтинг@Mail.ru
Силы "Центра" продолжают оказывать медпомощь жителям Красноармейска - РИА Новости, 28.11.2025
10:49 28.11.2025
Силы "Центра" продолжают оказывать медпомощь жителям Красноармейска
Силы "Центра" продолжают оказывать медпомощь жителям Красноармейска
Военнослужащие сил "Центра" продолжают оказывать медицинскую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2025
россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Силы "Центра" продолжают оказывать медпомощь жителям Красноармейска

Минобороны: медики «Центра» продолжают оказывать помощь жителям Красноармейска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Военнослужащие сил "Центра" продолжают оказывать медицинскую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие отдельного батальона специального назначения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают оказывать медицинскую помощь мирному населению Красноармейска в Донецкой Народной Республике, пострадавшему от преступных рук киевского режима", - говорится в сообщении ведомства.
Военные медики регулярно обходят места размещения мирных жителей, доставляя им медикаменты и оказывая медицинскую и всю необходимую помощь, добавили в МО РФ.
"Основные ранения – результат работы ударных беспилотников формирований ВСУ, они продолжают атаковать мирных жителей. Во время осмотров медицинские специалисты проводят перевязки, обрабатывают раны и дают рекомендации по дальнейшему лечению и применению препаратов, которые военнослужащие адресно доставляют горожанам освобожденных районов Красноармейска", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Красноармейск - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Житель Красноармейска рассказал, как российский медик помог ему
09:38
 
РоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
