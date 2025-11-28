https://ria.ru/20251128/tsarev-2058321806.html
"Мораторий снят". Экс-депутат Рады прокомментировал обыски у Ермака
2025-11-28T13:07:00+03:00
украина
киев
Царев: мораторий на борьбу с коррупцией в окружении Зеленского снят