"Мораторий снят". Экс-депутат Рады прокомментировал обыски у Ермака
28.11.2025
"Мораторий снят". Экс-депутат Рады прокомментировал обыски у Ермака
"Мораторий снят". Экс-депутат Рады прокомментировал обыски у Ермака - РИА Новости, 28.11.2025
"Мораторий снят". Экс-депутат Рады прокомментировал обыски у Ермака
Мораторий на расследование и огласку коррупционных дел в ближайшем окружении Владимира Зеленского снят, пример тому - обыски у главы его офиса Андрея Ермака,... РИА Новости, 28.11.2025
в мире
украина
киев
андрей ермак
владимир зеленский
олег царев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
киев
2025
Новости
дело миндича
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
"Мораторий снят". Экс-депутат Рады прокомментировал обыски у Ермака

Царев: мораторий на борьбу с коррупцией в окружении Зеленского снят

© Фото : соцсетиСотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Мораторий на расследование и огласку коррупционных дел в ближайшем окружении Владимира Зеленского снят, пример тому - обыски у главы его офиса Андрея Ермака, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Украины, российский политик Олег Царев.
"Обыски свидетельствуют, что мораторий на борьбу с коррупцией в ближайшем окружении Зеленского, публикацию новых материалов о расследовании и предъявления новых подозрений снят", - сказал Царев.
Ранее депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники, обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
