Трамп аннулировал все документы, подписанные Байденом с помощью автопера - РИА Новости, 28.11.2025
22:49 28.11.2025
Трамп аннулировал все документы, подписанные Байденом с помощью автопера
Трамп аннулировал все документы, подписанные Байденом с помощью автопера
Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил об аннулировании всех документов, которые были подписаны бывшим американским лидером Джо Байденом с использованием РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T22:49:00+03:00
2025-11-28T22:49:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
сша
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп аннулировал все документы, подписанные Байденом с помощью автопера

Трамп заявил об аннулировании документов, которые Байден подписал автопером

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил об аннулировании всех документов, которые были подписаны бывшим американским лидером Джо Байденом с использованием автопера.
"Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от общего числа, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он добавил, что радикальные левые безумцы, которые "кружили" вокруг Байдена, отняли у него пост президента.
Президент США Дональд Трамп делает удар на поле для гольфа - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп заявил, что хотел бы сыграть в гольф с Байденом
