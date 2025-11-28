Трамп и Мадуро на прошлой неделе обсудили возможность встречи, пишет NYT

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и лидер Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонный разговор на прошлой неделе, в ходе которого затронули возможность двусторонней встречи, однако сейчас её проведение не планируется, сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники издания рассказали, что обсуждение состоялось в конце прошлой недели и проходило при участии госсекретаря США Марко Рубио. По их данным, речь шла о потенциальной встрече в США, но в настоящее время такая инициатива не реализуется.
NYT отмечает, что разговор состоялся за несколько дней до вступления в силу решения госдепа о признании "иностранной террористической организацией" картеля Cartel de los Soles ("Картеля солнц"), который связывают с Мадуро. При этом США продолжают наращивать военное присутствие в Карибском бассейне, заявляя о борьбе с наркоторговлей и одновременно добиваясь ухода Мадуро из власти, отмечает издание.
Белый дом отказался комментировать телефонный разговор. Представители венесуэльских властей также не ответили на запрос, однако два источника, близкие к Каракасу, подтвердили факт прямого контакта лидеров, указывает газета.