Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Мадуро на прошлой неделе обсудили возможность встречи, пишет NYT - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/tramp-2058527830.html
Трамп и Мадуро на прошлой неделе обсудили возможность встречи, пишет NYT
Трамп и Мадуро на прошлой неделе обсудили возможность встречи, пишет NYT - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп и Мадуро на прошлой неделе обсудили возможность встречи, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп и лидер Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонный разговор на прошлой неделе, в ходе которого затронули возможность двусторонней... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T22:42:00+03:00
2025-11-28T22:42:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005804989_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_e28aba42970996f300bec261fbc92f14.jpg
https://ria.ru/20251125/belorussiya-2057433328.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005804989_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e996e478ba2df54e320d73b1c476d99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп и Мадуро на прошлой неделе обсудили возможность встречи, пишет NYT

NYT: Трамп и Мадуро обсудили возможность встречи, но сейчас она не планируется

© AP Photo / House Select CommitteeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / House Select Committee
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и лидер Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонный разговор на прошлой неделе, в ходе которого затронули возможность двусторонней встречи, однако сейчас её проведение не планируется, сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники издания рассказали, что обсуждение состоялось в конце прошлой недели и проходило при участии госсекретаря США Марко Рубио. По их данным, речь шла о потенциальной встрече в США, но в настоящее время такая инициатива не реализуется.
NYT отмечает, что разговор состоялся за несколько дней до вступления в силу решения госдепа о признании "иностранной террористической организацией" картеля Cartel de los Soles ("Картеля солнц"), который связывают с Мадуро. При этом США продолжают наращивать военное присутствие в Карибском бассейне, заявляя о борьбе с наркоторговлей и одновременно добиваясь ухода Мадуро из власти, отмечает издание.
Белый дом отказался комментировать телефонный разговор. Представители венесуэльских властей также не ответили на запрос, однако два источника, близкие к Каракасу, подтвердили факт прямого контакта лидеров, указывает газета.
Александр Лукашенко и Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лукашенко пригласил Мадуро в Белоруссию на фоне угроз США Венесуэле
25 ноября, 15:28
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала