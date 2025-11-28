Швейцарский бизнесмен отверг критику из-за подарка Трампу

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Золотые часы и слиток золота, подаренные президенту США Дональду Трампу швейцарской делегацией, - это дипломатическая традиция, заявил член делегации, бизнесмен и соучредитель инвестиционной компании Partners Group Альфред Гантнер на фоне последовавшей после поездки делегатов в Вашингтон общественной критики.

Ранее издание Temps сообщало, что депутаты от швейцарских партий социалистов и зеленых подали жалобу в прокуратуру на руководителей крупнейших компаний страны, вручивших Трампу дорогие подарки в ходе их визита в Вашингтон . Также два члена национального совета от партии зеленых подали заявление о возбуждении уголовного дела по факту коррупции против ведущих швейцарских бизнесменов. Рафаэль Махаим и Грета Гисин написали семистраничное письмо с просьбой к генеральному прокурору Швейцарской Конфедерации вынести решение по этому вопросу. Политики указывают, что бизнесмены, возможно, нарушили уголовный кодекс Швейцарии , попытавшись дать взятку иностранному чиновнику.

"Подарки являются дипломатической традицией... Наши подарки были сугубо символическими и несли в себе послание", - заявил Гантнер в интервью газете Tages-Anzeiger.

Как утверждает бизнесмен, при помощи подаренного золотого слитка швейцарские бизнесмены хотели показать возможность быстрого запуска производства подобных слитков в Оклахоме . Настольные часы, по его словам, говорят о том, что швейцарская экономика не будет терять время, чтобы "сократить торговый дефицит в США". Он также отметил, что Трамп и раньше принимал дорогостоящие подарки от фирм и других стран, в том числе самолет от Катара и корону от Южной Кореи

В начале ноября шесть швейцарских миллиардеров совершили визит в Вашингтон для встречи с Трампом. В делегацию вошли главы таких компаний, как судоходная Mediterranean Shipping Company (MSC), инвестиционная компания Partners Group, нефтегазовый трейдер Mercuria, производитель часов класса люкс Rolex, занимающаяся драгметаллами MKS Pamp, а также дом люксовых брендов Richemont ( Cartier , Montblanc, Piaget и другие). Они подарили президенту часы Rolex и именной золотой слиток, а также обязались инвестировать в американскую фармацевтику и инфраструктуру, увеличить закупки американской авиационной промышленности, перенести золотоплавильные производства в США в течение 12–24 месяцев.

После этого швейцарский кабмин объявил о том, что Вашингтон и Берн договорились о снижении таможенных пошлин с 39% до 15%.

США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии Индии (по 50%).

Во октябре Трамп находился с визитом в Южной Корее для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). В преддверии переговоров с южнокорейским лидером Трампу впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва, а также копию знаменитой золотой короны периода древнего государства Силла.