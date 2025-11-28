Швейцарский бизнесмен отверг критику из-за подарка Трампу

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Золотые часы и слиток золота, подаренные президенту США Дональду Трампу швейцарской делегацией, - это дипломатическая традиция, заявил член делегации, бизнесмен и соучредитель инвестиционной компании Partners Group Альфред Гантнер на фоне последовавшей после поездки делегатов в Вашингтон общественной критики.
Ранее издание Temps сообщало, что депутаты от швейцарских партий социалистов и зеленых подали жалобу в прокуратуру на руководителей крупнейших компаний страны, вручивших Трампу дорогие подарки в ходе их визита в Вашингтон. Также два члена национального совета от партии зеленых подали заявление о возбуждении уголовного дела по факту коррупции против ведущих швейцарских бизнесменов. Рафаэль Махаим и Грета Гисин написали семистраничное письмо с просьбой к генеральному прокурору Швейцарской Конфедерации вынести решение по этому вопросу. Политики указывают, что бизнесмены, возможно, нарушили уголовный кодекс Швейцарии, попытавшись дать взятку иностранному чиновнику.
"Подарки являются дипломатической традицией... Наши подарки были сугубо символическими и несли в себе послание", - заявил Гантнер в интервью газете Tages-Anzeiger.
Как утверждает бизнесмен, при помощи подаренного золотого слитка швейцарские бизнесмены хотели показать возможность быстрого запуска производства подобных слитков в Оклахоме. Настольные часы, по его словам, говорят о том, что швейцарская экономика не будет терять время, чтобы "сократить торговый дефицит в США". Он также отметил, что Трамп и раньше принимал дорогостоящие подарки от фирм и других стран, в том числе самолет от Катара и корону от Южной Кореи.
В начале ноября шесть швейцарских миллиардеров совершили визит в Вашингтон для встречи с Трампом. В делегацию вошли главы таких компаний, как судоходная Mediterranean Shipping Company (MSC), инвестиционная компания Partners Group, нефтегазовый трейдер Mercuria, производитель часов класса люкс Rolex, занимающаяся драгметаллами MKS Pamp, а также дом люксовых брендов Richemont (Cartier, Montblanc, Piaget и другие). Они подарили президенту часы Rolex и именной золотой слиток, а также обязались инвестировать в американскую фармацевтику и инфраструктуру, увеличить закупки американской авиационной промышленности, перенести золотоплавильные производства в США в течение 12–24 месяцев.
После этого швейцарский кабмин объявил о том, что Вашингтон и Берн договорились о снижении таможенных пошлин с 39% до 15%.
Во октябре Трамп находился с визитом в Южной Корее для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). В преддверии переговоров с южнокорейским лидером Трампу впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва, а также копию знаменитой золотой короны периода древнего государства Силла.
Кроме того, ранее власти Катара передали США Boeing 747-8, предназначенный на замену старого президентского самолета Air Force One. Новое воздушное судно более чем на пять метров длиннее действующего борта, используемого главой государства. Самолет оценивается в 400 миллионов долларов, это рекордно дорогой подарок американскому президенту. К примеру, предыдущий американский лидер Джо Байден получил за время на посту подарков на 250 тысяч долларов.
