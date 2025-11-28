https://ria.ru/20251128/tramp-2058245354.html
Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира
Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию в США из стран третьего мира. РИА Новости, 28.11.2025
Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира
Трамп поставит на постоянную паузу миграцию в США из стран третьего мира