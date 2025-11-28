Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира - РИА Новости, 28.11.2025
08:03 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/tramp-2058245354.html
Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию в США из стран третьего мира. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T08:03:00+03:00
2025-11-28T08:03:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
60
2025
Новости
ru-RU
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию в США из стран третьего мира.
"Я поставлю на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться... прекращу все федеральные льготы и субсидии негражданам нашей страны", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп также пообещал депортировать из США любого иностранного гражданина, представляющего собой общественное бремя, угрозу безопасности или несовместимого с западной цивилизацией.
