Трамп провел День благодарения без Зеленского, который надеялся на контакты - РИА Новости, 28.11.2025
06:39 28.11.2025
Трамп провел День благодарения без Зеленского, который надеялся на контакты
Трамп провел День благодарения без Зеленского, который надеялся на контакты - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп провел День благодарения без Зеленского, который надеялся на контакты
Президент США Дональд Трамп на День благодарения играл в гольф, общался в своем имении Мар-а-Лаго с военными базами в разных штатах и отвечал на вопросы... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T06:39:00+03:00
2025-11-28T06:39:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
праздники
РИА Новости
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, праздники
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Праздники
Трамп провел День благодарения без Зеленского, который надеялся на контакты

Трамп на День благодарения играл в гольф и отвечал на вопросы журналистов

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на День благодарения играл в гольф, общался в своем имении Мар-а-Лаго с военными базами в разных штатах и отвечал на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости. Этот день Трамп провел, не уделив того внимания Украине, на которое рассчитывал Киев: Владимир Зеленский на празднике оказался нежеланным гостем, о телефонных контактах американского лидера по этой теме не сообщалось.
В офисе Зеленского ранее высказывали надежду на его встречу с Трампом ориентировочно в четверг. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак отмечал, что Зеленский хочет обсудить с американским лидером вопрос территориальных уступок. Президент США говорил, что такой контакт возможен, когда будет достигнута договоренность об урегулировании конфликта на Украине. Трамп пробудет во Флориде до воскресенья, следует из расписания американского лидера.
Индейки Курлыка и Вихлюн - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп помиловал двух индеек в честь Дня благодарения
25 ноября, 21:02
Почти до вечера четверга Трамп пробыл на своем поле для гольфа неподалеку от имения, сообщали журналисты президентского пула. Вечером состоялась трансляция его общения с военными базами в разных штатах, затем он ответил на вопросы журналистов.
Трамп хвастался экономическими успехами, обещал близкое к полному сокращение определенных налогов, а международные темы ушли на второй план после вооруженной атаки на двух бойцов нацгвардии вблизи Белого дома. Подробностями случившегося и реакцией властей журналисты интересовались больше всего.
Пресс-пул Белого дома отпустили после 19.00. К тому времени Трамп поговорил с семьей погибшей в результате атаки в Вашингтоне военнослужащей.
Не сообщалось ни о гостях какого-либо торжества в имении Трампа, ни о праздничном ужине.
Имение Трампа располагается на берегу Атлантического океана в районе Палм-Бич во Флориде. Там есть необходимые условия безопасности и возможности для размещения гостей. Трамп устраивает там торжественные приемы для сотен гостей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп проведет День благодарения в имении Мар-а-Лаго во Флориде
25 ноября, 03:28
День благодарения отмечают в США в четвертый четверг ноября, он является праздником урожая, проводить его принято в кругу семьи и близких. Это не первый раз, когда Зеленский рассчитывал на контакты с американскими властями в праздничный период, и ранее ему это удавалось. За несколько дней до католического Рождества 2022 года тогдашний американский лидер Джо Байден обещал Зеленскому, находившемуся на тот момент в США, военную помощь на 1,8 миллиарда долларов и системы ПРО Patriot.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
26 ноября, 08:00
 
В мире Россия США Киев Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин Праздники
 
 
