Трамп заявил, что хотел бы сыграть в гольф с Байденом
05:42 28.11.2025 (обновлено: 10:54 28.11.2025)
Трамп заявил, что хотел бы сыграть в гольф с Байденом
Трамп заявил, что хотел бы сыграть в гольф с Байденом
Трамп заявил, что хотел бы сыграть в гольф с Байденом

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что с удовольствием сыграл бы в гольф с бывшим американским лидером Джо Байденом и даже отправил ему приглашение, однако тот не хочет появляться.
Во время общения с военными по случаю Дня благодарения главу Белого дома спросили, хотел бы он сыграть в гольф с Байденом.
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп захотел измерить уровень IQ Байдена и Харрис
18 ноября, 09:16
"С удовольствием. Я пригласил его, но он не хочет появляться", - ответил Трамп.
Президент США также сообщил, что, по его мнению, Байден не в состоянии ударить мяч для гольфа и на 30 ярдов (27,5 метра), одновременно отметив собственные достижения в данном виде спорта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Журналисты узнали, во что обошлась налогоплательщикам игра Трампа в гольф
9 марта, 03:49
 
