Трамп обозвал журналистку за вопрос о напавшем на нацгвардейцев
Трамп обозвал журналистку за вопрос о напавшем на нацгвардейцев - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп обозвал журналистку за вопрос о напавшем на нацгвардейцев
Президент США Дональд Трамп обозвал журналистку глупой за вопрос о напавшем на двух бойцов нацгвардии вблизи Белого дома. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T05:41:00+03:00
2025-11-28T05:41:00+03:00
2025-11-28T09:25:00+03:00
в мире
сша
афганистан
флорида
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
сша
афганистан
флорида
Трамп обозвал журналистку за вопрос о напавшем на нацгвардейцев
Трамп назвал журналистку глупой за вопрос о напавшем на бойцов нацгвардии
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обозвал журналистку глупой за вопрос о напавшем на двух бойцов нацгвардии вблизи Белого дома.
"Вы задаете вопросы, просто потому что вы глупый человек", - сказал Трамп
журналистке после прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения.
Она спросила, почему президент США
говорит, что подозреваемого-уроженца Афганистана
могли пустить в страну в 2021 году без достаточной проверки, хотя министерство внутренней безопасности настаивает, что она все-таки велась.
"Потому что они их впустили. Вы глупая? Вы глупый человек? Они прибыли на самолете с тысячами других людей, которые не должны быть здесь", - сказал Трамп.
Президент США находится во Флориде
до воскресенья, сообщал ранее Белый дом.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.