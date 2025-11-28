Трамп обозвал журналистку за вопрос о напавшем на нацгвардейцев

Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обозвал журналистку глупой за вопрос о напавшем на двух бойцов нацгвардии вблизи Белого дома.

"Вы задаете вопросы, просто потому что вы глупый человек", - сказал Трамп журналистке после прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения.

Она спросила, почему президент США говорит, что подозреваемого-уроженца Афганистана могли пустить в страну в 2021 году без достаточной проверки, хотя министерство внутренней безопасности настаивает, что она все-таки велась.

"Потому что они их впустили. Вы глупая? Вы глупый человек? Они прибыли на самолете с тысячами других людей, которые не должны быть здесь", - сказал Трамп.

Президент США находится во Флориде до воскресенья, сообщал ранее Белый дом.

Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.