04:16 28.11.2025
Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у США один ледокол
Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у США один ледокол
в мире
сша
россия
дональд трамп
сша
россия
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию, когда у России десятки ледоколов, а у Штатов только один.
"У нас был всего один (ледокол - ред.) на всю страну, у России 48. У нас один. Это просто нелепо", - сказал Трамп в ходе прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения.
США заказали строительство 11 ледоколов, заявил Трамп.
