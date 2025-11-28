https://ria.ru/20251128/tramp-2058233247.html
Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у США один ледокол
Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у США один ледокол - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у США один ледокол
Президент США Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию, когда у России десятки ледоколов, а у Штатов только один. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T04:16:00+03:00
2025-11-28T04:16:00+03:00
2025-11-28T04:16:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049063465_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f1a5421d46d53cf4758b20802b475d77.jpg
https://ria.ru/20250830/vyzov-2038397505.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049063465_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_c75c6abf13914dfcc5466d8eaf08805b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дональд Трамп
Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у США один ледокол
Трамп назвал нелепой ситуацию, когда у США один ледокол, а у России десятки