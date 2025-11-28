https://ria.ru/20251128/tramp-2058232305.html
Трамп пообещал выдворить всех, кто попал в США ради убежища
Американский президент Дональд Трамп пообещал выдворить всех, кто попал в США ради убежища, не уточнив, о гражданах каких стран идет речь. РИА Новости, 28.11.2025
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пообещал выдворить всех, кто попал в США ради убежища, не уточнив, о гражданах каких стран идет речь.
"Когда дело идет об убежище, когда они прилетают, то очень трудно их выдворить, как бы вы ни хотели это сделать, очень трудно их выдворить. Однако мы собираемся выдворить их всех", - сказал он журналистам.
Американский лидер не уточнил, граждан каких стран он имеет в виду.