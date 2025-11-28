Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал выдворить всех, кто попал в США ради убежища - РИА Новости, 28.11.2025
04:07 28.11.2025
Трамп пообещал выдворить всех, кто попал в США ради убежища
Трамп пообещал выдворить всех, кто попал в США ради убежища
в мире, сша, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп пообещал выдворить всех, кто попал в США ради убежища

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пообещал выдворить всех, кто попал в США ради убежища, не уточнив, о гражданах каких стран идет речь.
"Когда дело идет об убежище, когда они прилетают, то очень трудно их выдворить, как бы вы ни хотели это сделать, очень трудно их выдворить. Однако мы собираемся выдворить их всех", - сказал он журналистам.
Американский лидер не уточнил, граждан каких стран он имеет в виду.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп заявил, что многие афганцы попали в США без проверок
03:59
 
В миреСШАДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
