Трамп заявил, что многие афганцы попали в США без проверок - РИА Новости, 28.11.2025
03:59 28.11.2025
Трамп заявил, что многие афганцы попали в США без проверок
Трамп заявил, что многие афганцы попали в США без проверок
Президент США Дональд Трамп заявил, что многие граждане Афганистана попали в Соединенные Штаты без необходимых проверок. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T03:59:00+03:00
2025-11-28T03:59:00+03:00
в мире, сша, афганистан, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп заявил, что многие афганцы попали в США без проверок

Трамп: многие граждане Афганистана прибыли в США без необходимых проверок

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что многие граждане Афганистана попали в Соединенные Штаты без необходимых проверок.
"Они прибыли без проверок, и у нас в стране много других таких. Мы их выдворим", - сказал Трамп журналистам.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В конгрессе призвали проверить всех допущенных в США граждан Афганистана
