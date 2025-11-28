https://ria.ru/20251128/tramp-2058231791.html
Трамп заявил, что многие афганцы попали в США без проверок
Президент США Дональд Трамп заявил, что многие граждане Афганистана попали в Соединенные Штаты без необходимых проверок. РИА Новости, 28.11.2025
в мире, сша, афганистан, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
