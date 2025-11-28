Трамп назвал стрелявшего в нацгвардейцев чокнутым

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что стрелявший в бойцов национальной гвардии в Вашингтоне уроженец Афганистана чокнулся.
"Он просто чокнулся. Он поехал крышей. И такое, к сожалению, случается - с ними это происходит слишком часто", - сказал Трамп журналистам.
Нападение произошло в среду около 15.00 (23.00 мск) вблизи Белого дома. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. Пострадавшая при атаке сотрудница нацгвардии скончалась, один нацгвардеец остается в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее президент США Дональд Трамп.
Подозреваемому 29 лет, он прибыл из Афганистана в 2021 году после вывода американских сил из республики. Предыдущую администрацию во главе с Джо Байденом критикуют за недостаточную проверку беженцев. Правоохранители проверяют связи злоумышленника с иностранцами и в США.