Трамп не исключил депортации семьи подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне - РИА Новости, 28.11.2025
03:43 28.11.2025
Трамп не исключил депортации семьи подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
Президент США Доналд Трамп не исключил возможность депортации из США семьи подозреваемого в стрельбе по нацгвардейцам в Вашингтоне. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
сша
афганистан
дональд трамп
джо байден
стрельба у белого дома в вашингтоне
сша
афганистан
2025
в мире, сша, афганистан, дональд трамп, джо байден, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Дональд Трамп, Джо Байден, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп не исключил депортации семьи подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне

© AP Photo / Mark SchiefelbeinОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Президент США Доналд Трамп не исключил возможность депортации из США семьи подозреваемого в стрельбе по нацгвардейцам в Вашингтоне.
"Мы изучаем всю ситуацию, связанную с семьёй. Это трагическая ситуация", - сказал Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения, отвечая на соответствующий вопрос.
Мужчина с револьвером 26 ноября открыл стрельбу по нацгвардейцам, находившимся при исполнении, в нескольких сотнях метров от Белого дома, были ранены два человека. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Позже Трамп сообщил, что пострадавшая при атаке 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее коллеги - 24-летнего молодого человека.
Подозреваемому 29 лет, он прибыл из Афганистана в 2021 году после вывода американских сил из республики. Предыдущую администрацию во главе с Джо Байденом критикуют за недостаточную проверку беженцев. Правоохранители проверяют связи злоумышленника с иностранцами и в США.
В миреСШААфганистанДональд ТрампДжо БайденСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
