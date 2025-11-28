https://ria.ru/20251128/tramp-2058229416.html
Трамп признал, что США отстают от России по числу ледоколов
Трамп признал, что США отстают от России по числу ледоколов - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп признал, что США отстают от России по числу ледоколов
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты существенно отстают от России по объему ледокольного флота. РИА Новости, 28.11.2025
россия
сша
2025
Трамп признал, что США отстают от России по числу ледоколов
Трамп: США отстают от России по объему ледокольного флота