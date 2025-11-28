Рейтинг@Mail.ru
28.11.2025

Трамп утверждает, что США опережают Россию и Китай в космосе
03:27 28.11.2025
Трамп утверждает, что США опережают Россию и Китай в космосе
Трамп утверждает, что США опережают Россию и Китай в космосе
Трамп утверждает, что США опережают Россию и Китай в космосе
Президент США Дональд Трамп утверждает, что США "доминируют в космосе" над Россией и Китаем после создания профильного рода войск. РИА Новости, 28.11.2025
Трамп утверждает, что США опережают Россию и Китай в космосе

Трамп: США доминируют над Россией и Китаем после создания космических сил

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США "доминируют в космосе" над Россией и Китаем после создания профильного рода войск.
"Мы доминируем в космосе сейчас, мы проигрывали Китаю и России. У нас не было космических сил", - сказал Трамп в ходе прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия и Казахстан договорились предотвратить размещение оружия в космосе
12 ноября, 17:10
Космические силы Пентагона, по словам Трампа, делают в космосе "невероятные вещи".
Президент США ранее обещал, что частью проектируемой ПРО "Золотой купол" станут системы космического оповещения.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, включая КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок на размещение оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, причем в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
США считают Китай и Россию главными угрозами в космосе
4 ноября, 20:48
 
