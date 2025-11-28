Трамп утверждает, что США опережают Россию и Китай в космосе

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США "доминируют в космосе" над Россией и Китаем после создания профильного рода войск.
Космические силы Пентагона, по словам Трампа, делают в космосе "невероятные вещи".
Президент США ранее обещал, что частью проектируемой ПРО "Золотой купол" станут системы космического оповещения.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, включая КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок на размещение оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, причем в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
