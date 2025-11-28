https://ria.ru/20251128/tramp-2058228668.html
Трамп заявил о неограниченном потенциале космических сил США
Трамп заявил о неограниченном потенциале космических сил США
Космические силы США имеют неограниченный потенциал развития, считает президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 28.11.2025
