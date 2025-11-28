Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о неограниченном потенциале космических сил США - РИА Новости, 28.11.2025
03:19 28.11.2025
Трамп заявил о неограниченном потенциале космических сил США
Трамп заявил о неограниченном потенциале космических сил США - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп заявил о неограниченном потенциале космических сил США
Космические силы США имеют неограниченный потенциал развития, считает президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 28.11.2025
Трамп заявил о неограниченном потенциале космических сил США

Трамп: космические силы США имеют неограниченный потенциал развития

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Космические силы США имеют неограниченный потенциал развития, считает президент страны Дональд Трамп.
"Мы создали космические силы, и я думаю, что у них неограниченный потенциал роста", - сказал Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.
Он также назвал создание космических сил одним из своих главных достижений.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
США считают Китай и Россию главными угрозами в космосе
4 ноября, 20:48
 
